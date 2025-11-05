Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jugada más polémica de À Punt: Toni Cantó, su nuevo rostro para el prime time

El actor y exdiputado, que llegó a calificar la cadena de “Tele Compromís” y “un capricho muy caro”, podría convertirse en el nuevo rostro de los viernes por la noche en la televisión pública valenciana

Toni Cantó.

Toni Cantó. / TVE

Carlos Merenciano

Madrid

El regreso de Toni Cantó a À Punt podría hacerse realidad, pero esta vez delante de las cámaras y no como tertuliano. Según ha avanzado el periodista Juanma Doménech en 'Sociedad Valenciana' (99.9 Radio), la cadena autonómica habría ofrecido al exdiputado la conducción de un programa de debate que se emitiría los viernes por la noche, en la franja de máxima audiencia. La dirección del ente también habría valorado otros nombres, como los de Ramón Palomar o Dani Valero, antes de decantarse por el polémico exdirigente político.

El Insular-Materno suspende ocho intervenciones por una avería en los sistemas de climatización

La Generación Z canaria pasa del alcohol y 'cancela' el tabaco: los jóvenes isleños son los que menos drogas consumen de España

Tres servales rescatados del tráfico ilegal hallan refugio en Oasis Wildlife Fuerteventura

Oasis Wildife acoge a tres servales rescatados del tráfico ilegal

Veintiocho de los 84 migrantes del cayuco interceptado este martes en Tenerife eran menores

Arana hace la maleta para jugar contra la UD Las Palmas: 25 entradas para su familia y la camiseta de Viera

