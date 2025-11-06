Gran Canaria ya tiene representante en Gran Hermano 20: el youtuber y luchador Jonay Santana

Gran Hermano 2025 ya tiene representación canaria. Se llama Jonay Santana, es de Las Palmas de Gran Canaria y muchos lo conocen por su canal de YouTube, donde analiza peleas de MMA. Con casi 10.000 seguidores, este creador de contenido da el salto a un escenario muy distinto: el de Gran Hermano 20, presentado este año por Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez.

Santana, conocido por su canal de temática MMA, fue campeón provincial de Las Palmas de Gran Canaria en 2019 en la categoría K1 menos de 71 kilos. “Soy un amante de los animales, vivo en la finca con mis cuatro perros y mis papagayos”, explicó el nuevo concursante, que también asegura tener “mucho carácter” y define como sus pilares “a mis padres y a mi tío”.

La nueva edición de Gran Hermano

Gran Hermano 20 se estrenó este jueves en Telecinco. Las galas principales se emitirán los jueves, presentadas por Jorge Javier Vázquez, y los domingos, con Ion Aramendi al frente.

Además, de lunes a viernes se ofrecerá el espacio diario GH: La vida en directo a las 20:15 horas, con Jorge Javier Vázquez entre semana y Nagore Robles los viernes.

En esta edición, la casa del programa se traslada a Tres Cantos (Madrid), en un recinto de más de 1.700 metros cuadrados, con un diseño moderno y tecnológico.