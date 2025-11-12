Andy, liberado con Joaquín Prat tras su separación de Lucas: "Ahora podré hacer lo que yo quiera"

Andy se sentó ayer en 'El tiempo justo' sólo unas horas después de su entrevista en 'El Hormiguero'. El artista ha comenzado su carrera en solitario con 'Solo', tras su separación definitiva con Lucas.

"Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera", comenta. "Sí, me siento más tranquilo, mucho más tranquilo", confesó durante la charla. "No preveía que fuéramos a terminar tan mal. Me da mucha pena porque hemos compartido cosas muy bonitas y hemos sido amigos toda la vida. Ha sido inevitable, pero me da muchísima lástima", reconoce el cantante.

"Nunca me había planteado una carrera en solitario, no me veía sin Lucas. Pero después de cómo fue todo… no me iba a quedar en casa", explicó sobre su nuevo trabajo que comenzó a planear en mayo.

Por último, el intérprete confesó que llegó a plantearse no publicar su tema 'Marioneta' para que no se relacionase con su ruptura con Lucas: "No quería entrar en más lío del que había, pero es un tema muy personal, habla de experiencias que he vivido y de un desamor que me hizo mucho daño".