Campanadas 2025/2026
Andreu Buenafuente y Silvia Abril darán las campanadas en TVE
El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años
EFE
Madrid
La pareja cómica Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores de las campanadas 2025-2026 en la cadena pública TVE, según ha adelantado Informalia y han confirmado fuentes de RTVE a EFE.
El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años.
La apuesta de TVE competirá con las campanadas de Atresmedia, que repite con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como presentadores y que por primera vez lo harán de forma conjunta en Antena 3, La Sexta y la plataforma Atresplayer.
