Baja temporal
Buenafuente anuncia un parón laboral "por prescripción médica" tras confirmar que presentará las Campanadas de TVE
El presentador anuncia su marcha por un periodo de tiempo indeterminado para recuperarse de una etapa profesional intensa que le ha producido un agotamiento excesivo
Ricky García
Andreu Buenafuente ha decidido hacer un paréntesis profesional por motivos de salud. El cómico ha enviado un comunicado en el que cuenta que tiene que tomar un tiempo de descanso, de duración indeterminada, por prescripción médica. Por motivos de exceso de carga laboral, el cómico se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse, lo que supondrá que dejará de presentar 'Futuro imperfecto' en TVE y 'Nadie sabe nada' en la Cadena SER.
"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", asegura el catalán en su escrito. Según ha conocido YOTELE, Buenafuente sí presentará las Campanadas de Nochevieja, por lo que su compromiso con la cadena pública para acudir a la Puerta del Sol junto a Silvia Abril el próximo 31 de diciembre se mantiene inalterable.
Esta inesperada baja temporal de Buenafuente se produce en uno de los momentos más dulces de su carrera en los últimos años, a juzgar por los resultados. Precisamente, 'Futuro imperfecto' ganó de manera contundente a 'Gran hermano' este jueves 20 de noviembre con uno de sus mejores datos de audiencia y colocándose como líder de audiencia en España.
