Canarias y Madrid: los escenarios de "A la deriva", la serie protagonizada por Paula Echevarría

La industria audiovisual española vive un momento de crecimiento sostenido, especialmente desde la expansión de los modelos híbridos de emisión en abierto y plataformas digitales.Según datos del Observatorio Audiovisual Europeo, España continúa consolidándose como uno de los países europeos con mayor volumen de producción de ficción seriada. En ese contexto emerge “A la deriva”, la nueva apuesta de Atresmedia protagonizada por Paula Echevarría, que marca su esperado regreso a un proyecto de gran envergadura. La serie, producida por Buendía Estudios Canarias y Boomerang TV, ya ha iniciado rodaje y se perfila como uno de los títulos más comentados de la próxima temporada.

La ficción podrá verse tanto en Atresplayer como eventualmente en Antena 3, siguiendo la estrategia de doble ventana que el grupo lleva años consolidando. Este modelo ha permitido a títulos como La ruta, Veneno o La cocinera de Castamar multiplicar su audiencia digital y televisiva, algo respaldado por los informes de Kantar Media.

Dónde se rueda: Canarias y Madrid como ejes de producción

El rodaje de “A la deriva” se desarrolla principalmente entre Canarias y Madrid, una combinación que responde tanto a motivos narrativos como a necesidades técnicas. Aunque la historia se ambienta en Bastuel, un pueblo pesquero ficticio situado en un entorno gallego, las Islas Canarias ofrecen ventajas determinantes para producciones de esta escala: climatología estable, infraestructura audiovisual consolidada y, sobre todo, incentivos fiscales altamente competitivos.

Según Canary Islands Film, los rodajes en Canarias pueden beneficiarse de deducciones de hasta un 50% del gasto en determinados supuestos, convirtiéndose en uno de los territorios más atractivos para la ficción nacional e internacional. No es casual que grandes producciones como The Witcher, Jack Ryan o Élite hayan rodado escenas en el archipiélago.

Los exteriores marítimos —playas, acantilados y zonas portuarias— sirven para recrear con fidelidad la estética atlántica de los años setenta. Mientras tanto, en Madrid se construyen interiores y platós que permiten controlar iluminación, sonido y ambientación histórica.

Formato: episodios, duración y estrategia de narrativa

La serie contará con 10 episodios de aproximadamente 50 minutos, un formato que se mantiene como estándar para la ficción semanal en España. Esta estructura favorece el desarrollo progresivo del misterio y la profundización en las relaciones entre los personajes.

Paula Echevarría / La Provincia

Estudios de la plataforma Parrot Analytics señalan que las series de duración media y arcos cerrados —entre 6 y 12 episodios— generan un mayor índice de conversación social y retención de audiencia, lo que puede convertir a “A la deriva” en un fenómeno de seguimiento semanal tanto en emisión lineal como bajo demanda.

Reparto principal: un triángulo emocional encabezado por Paula Echevarría

Paula Echevarría interpreta a Lucía, protagonista absoluta del relato. Su regreso a una gran producción televisiva despierta enorme expectación. Junto a ella destacan:

Daniel Grao , actor habitual en dramas de época y thrillers.

, actor habitual en dramas de época y thrillers. Michel Noher, con amplia trayectoria en series españolas y latinoamericanas.

El reparto se completa con nombres de gran solvencia: Adelfa Calvo, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Roberto Enríquez, Cristian Valencia, Miriam Hernández, entre muchos otros. Su presencia asegura un enfoque coral que permitirá múltiples líneas narrativas.

Michel Noher. / LP/DLP

En el apartado creativo, el guion corre a cargo de Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, profesionales con experiencia en thrillers y dramas emocionales. La dirección está en manos de Humberto Miró y Menna Fité, responsables de títulos como Merlí, La víctima número 8 o Estoy vivo. El equipo artístico se completa con Antonio González en fotografía, Paco Redondo en dirección de arte y Gualter de Sá en vestuario.

La trama: naufragio, duelo colectivo y un regreso que lo cambia todo

El argumento arranca en los años 70 en Bastuel, un pueblo pesquero marcado por la tragedia. El barco de Héctor Parrado, patrón local, desaparece en medio del océano junto a toda su tripulación. Nadie encuentra restos suficientes para esclarecer el suceso, lo que deja a decenas de familias atrapadas entre la pena y la incertidumbre.

Entre ellas se encuentra Lucía, viuda joven que intenta recomponer su vida y la de su familia. Con el paso del tiempo, empieza a encontrar estabilidad emocional y profesional, además de iniciar una relación con Tristán, personaje interpretado por Michel Noher.

Secuencia del hundimiento de un pesquero / La Provincia

Sin embargo, cuando el pueblo parece haber aceptado la tragedia, Héctor reaparece vivo. Su regreso provoca un terremoto emocional y social: ¿dónde ha estado? ¿cómo sobrevivió? ¿por qué tardó tanto en volver? ¿qué ocurrió realmente en el naufragio?

El misterio se convierte en eje conductor, mezclando elementos de drama familiar, tensión social y secretos del pasado.

Un enfoque femenino y comunitario

“A la deriva” sitúa a las mujeres del pueblo en el centro del relato. La serie explora cómo afrontan la pérdida, el duelo, la presión social y las decisiones impuestas por una época donde la autonomía femenina era limitada.

El enfoque coincide con las conclusiones del estudio Mujeres en la ficción televisiva española de la Universidad Carlos III, que destaca la creciente importancia de las narrativas donde las mujeres lideran el conflicto dramático. Esta tendencia ha sido clave en el éxito de series como Las chicas del cable o La otra mirada.

Daniel Grao. / TVE

Qué hace especial esta producción

Entre los elementos que elevan la propuesta destacan:

El regreso mediático de Paula Echevarría , uno de los rostros más reconocidos de la ficción española.

, uno de los rostros más reconocidos de la ficción española. Una ambientación histórica precisa , apoyada en vestuario, arte y reconstrucción de época.

, apoyada en vestuario, arte y reconstrucción de época. La combinación de misterio y drama emocional , géneros de alta demanda en España según informes de GECA.

, géneros de alta demanda en España según informes de GECA. Rodaje en Canarias, territorio cada vez más presente en la producción audiovisual nacional e internacional.

Qué se puede esperar: claves para que sea tendencia

Todo apunta a que “A la deriva” se convertirá en una de las series más comentadas de 2025, gracias a factores como: