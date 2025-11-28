Telecinco
Lydia Lozano se vuelve a ausentar en '¡De viernes!' por "causas de fuerza mayor"
El motivo son las complicaciones que está sufriendo su marido Charly tras la operación de espalda que tuvo hace varias semanas
EP
Lydia Lozano ha vuelto a ausentarse en el '¡De viernes!' esta semana debido a las complicaciones que está sufriendo su marido Charly tras la operación de espalda que tuvo hace varias semanas.
Ha sido Beatriz Archidona quien ha anunciado al inicio del programa que "falta una pieza fundamental" por "causas de fuerza mayor, ya que está muy pendiente de su marido Charly" y no dudaba en mandarle un mensaje de ánimo: "Te queremos y te esperamos aquí en tú casa".
A raíz de una operación de espalda, el marido de Lydia sufrió una complicación debido a una bacteria que se "comió" una válvula y por ese motivo le tuvieron que operar después del corazón.
"Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido", explicaba la colaboradora de televisión, completamente desesperada por la situación que estaba atravesando.
Las dos últimas semanas Lozano no había faltado al programa, ya que estuvo presente en la entrevista en plató a Kiko Rivera y también en la de Isa Pantoja. Sin embargo, este viernes parece que la tertuliana ha decidido no asistir a plató y quedarse al lado de su marido en estos delicados momentos.
