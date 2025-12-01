En 'El tiempo justo'
Lydia Lozano se derrumba en directo por la delicada situación de su marido: "No es una tontería"
La colaboradora ha explicado en el programa de Joaquín Prat nuevos detalles del estado de salud de Charly
No parece que Lydia Lozano vaya a vivir sus mejores navidades este año. La colaboradora, que causó baja en 'De viernes' la semana pasada atraviesa un duro momento personal por la delicada situación de salud que padece su marido Charly, que lleva dos meses ingresado en el hospital.
La periodista se ha derrumbado esta tarde cuando hablaba con 'El tiempo justo' para dar nuevos detalles del estado de salud de su marido: "Está bastante animado, pese a los dos meses. Intenta sacar la mejor cara, dice que es un jabato", comenzaba diciendo.
"Lo llevo con paciencia", admite Lozano que ha explicado que su marido se enfrenta a una nueva bacteria y no ha podido evitar emocionarse cuando detallaba el tratamiento al que se está sometiendo su cónyuge.
"El mundo bacteria es así y punto. Hay otra bacteria y no sabemos... es que son muchos antibióticos y mucho por el dolor, mucho todo", comenta. "Le pediría un autógrafo, soy super fan, no sé tanta operación si la llevaría bien", añade con admiración hacia Charly.
Por último, la colaboradora de 'De viernes' agradece los mensajes de cariño que ha recibido en estos días tan duros. "No es una tontería", reafirma sobre la situación que está viviendo. "Quiero mandar un beso a Joaquín [Prat] y a todos los compañeros, que me ha escrito todo el mundo. No puedo contestar a todos".
