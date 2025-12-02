Javier Ruiz responde a las críticas a TVE y defiende el éxito de ‘Mañaneros 360’: “Lo que molesta es que la ciudadanía participe”

‘Mañaneros 360’ continúa consolidándose como uno de los grandes motores de las mañanas de TVE. El espacio que conducen Javier Ruiz y Adela González ha logrado instalarse por encima del 19% de cuota en varios tramos, situándose junto a ‘La hora de La 1’ como uno de los grandes aciertos de la cadena pública esta temporada. Ese crecimiento no ha evitado, sin embargo, que el programa reciba críticas desde algunos sectores políticos y mediáticos, una situación sobre la que Javier Ruiz se pronunció en ‘Directo al grano’.

“El problema es que incomodamos a los que buscan que la gente desconecte”, dijo el periodista. Según explicó, hay quienes no quieren “que la ciudadanía participe” y pretenden que “no toques ni el voto ni el mando a distancia”. Ruiz también lamentó los ataques dirigidos tanto a TVE como a Kantar Media, empresa responsable de la medición de audiencias: “De repente, quien mide las audiencias de esta casa, de Antena y de Telecinco se ha convertido en un objetivo. Curiosamente, solo manipula cuando no da el liderazgo a quien lo exige”.

A la polémica se sumó la crítica de una espectadora ante la Defensora de la Audiencia, que cuestionó la similitud entre los magacines matinales y vespertinos de la corporación. Ana María Bordas, directora de Contenidos Originales de RTVE, respondió aclarando que el objetivo de la cadena es ofrecer una televisión “más viva, ágil y abierta”, lo que exige ampliar las horas de directo y adaptar los formatos a la actualidad. “Da la sensación de que es el mismo programa, pero no lo es”, explicó, subrayando que cada franja tiene audiencias distintas y, por tanto, necesidades diferentes.

Bordas defendió que ‘Mañaneros 360’ concentra una gran carga de información social y un bloque político a media mañana, mientras que ‘Directo al grano’ apuesta por un ritmo muy ágil y una variedad amplia de temas en la tarde. Ya por la noche, ‘Malas lenguas’ se orienta hacia contenidos más políticos en La 2, mientras que su versión en La 1 retoma asuntos de actualidad, investigación y sociedad.