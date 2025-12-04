¿Qué pasa con el Benidorm Fest tras la retirada de España de Eurovisión?

Israel irá a Eurovisión 2026, pero España no lo hará. Así lo ha anunciado este jueves RTVE en un comunicado tras el resultado de las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. Será la primera vez en 65 años que España no tendrá que elegir a un representante para el certamen europeo, y la decisión ha dejado muchas incógnitas al aire, entre ellas si se seguirá adelante con el Benidorm Fest.

La salida de España del festival implica que la televisión pública no emitirá la final que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, tampoco lo hará con las semifinales previas del concurso. Sin embargo, pese a que pueda estar muy relacionado, eso no significa que no se celebre el festival que hasta ahora había servido para escoger al representante del país.

Compromiso "intacto"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado que su compromiso con Benidorm Fest sigue "intacto" y que redoblarán sus esfuerzos para tener "el mejor Benidorm Fest de nuestra historia". Además, ha recalcado que seguirán dando lo mejor para su consolidación como el "gran festival de la música en España" y que será "sencillamente espectacular".

Quizá no tendrá el mismo impacto, pero los eurofans podrán descansar tranquilos al saber que del 10 al 14 de febrero podrán disfrutar del festival igualmente. En esta edición participarán artistas como Funambulista, Luna Ki y Julia Medina, entre otros; y el ganador obtendrá un premio de 150.000 euros. "Es un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", afirmó en su día RTVE.