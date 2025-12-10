Islandia también se va de Eurovisión por la participación de Israel

La televisión pública islandesa RÚV anunció este miércoles que se retirará de la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel, sumándose a otros cuatro países que ya anunciaron su salida por este motivo: España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.

En una reunión del Consejo de Dirección, la Corporación Nacional Islandesa de Radiotelevisión ha decidido no tomar parte en el certamen que se celebrará en Viena, informó en un comunicado.

La nota explicó que el debate sobre la participación de la cadena pública israelí KAN en el concurso ha causado "discordia" tanto entre los Estados miembros como entre el público.

En la reunión de la UER la semana pasada en Ginebra, una mayoría de miembros coincidió en que las enmiendas realizadas a las reglas y de cara a la implementación del concurso eran satisfactorias y renunciaron por ello a votar sobre la participación de KAN, recordó RÚV.

Sin embargo, esto no disipó las dudas de la radiotelevisión islandesa, debido a la oposición reinante en el país nórdico a la participación en el certamen si no se excluía a Israel, agregó, lo que llevó a la decisión de este miércoles.

"Está claro por el debate público en este país y la reacción a la decisión de la UER de la semana pasada que no habrá ni alegría ni paz si RÚV participa en Eurovisión. Es por ello que RÚV ha tomado la decisión de informar hoy a la UER de que RÚV no participará en Eurovisión el año que viene", destacó el comunicado.

Eurovisión "siempre ha tenido el objetivo de unir al pueblo islandés, pero ahora está claro que ese objetivo no se alcanzará", argumentó la corporación.

Durante la reunión del Consejo de Dirección de RÚV, un grupo de manifestantes con banderas palestinas se congregaron ante el edificio para pedir el boicot a Eurovisión debido a las violaciones de derechos humanos en Gaza.

Con antelación, 600 músicos islandeses habían pedido a la corporación que no participara en el certamen.

También el ministro de Cultura islandés, Logi Einarsson, había declarado el martes que su opinión personal era que participar bajo las actuales circunstancias en Eurovisión sería "desafortunado".

En una reunión de la asamblea general de la UER celebrada el jueves de la semana pasada en Ginebra, los miembros de la unión, pertenecientes a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones, aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel.

Eso provocó la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.