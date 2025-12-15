Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia y homofobia extrema en directo en 'La casa de los gemelos': la vergonzosa e intolerable agresión de Labrador a Cherilyn Divine

El reality expulsa de inmediato a José Labrador tras un episodio de tensión que derivó en ataques físicos y comentarios homófobos hacia la nueva concursante

Labrador intenta pegar a su compañera Cherylin Divine en 'La casa de los gemelos 2'.

Labrador intenta pegar a su compañera Cherylin Divine en 'La casa de los gemelos 2'. / ZonaGemelos

Carlos Merenciano

Madrid

La madrugada terminó de forma abrupta en 'La casa de los gemelos' con una decisión que nadie esperaba. La organización anunció la expulsión disciplinaria de José Labrador después de un enfrentamiento con Cherilyn Divine que obligó a intervenir al equipo de seguridad y dejó imágenes de extrema tensión en la casa.

