Muere el escritor Eugenio Padorno
En 'Y Ahora Sonsoles'
Óscar Casas se sincera con Sonsoles sobre cómo ha sido trabajar con Ana Mena: "Muy fácil, es una artista"
El actor ha visitado las instalaciones de Antena 3 para promocionar la película Ídolos
Kevin Rodríguez
Tenerife
Óscar Casas visitó esta tarde el plató de Sonsoles Ónega en Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos y repasar su hasta ahora exitosa trayectoria como actor.
El cuarto de los cinco hermanos Casas también ha dejado momentos más íntimos, como algunas confesiones sobre Ana Mena, con quien además de compartir ahora vida sentimental, trabajó en la película Ídolos.
"Trabajar con ella ha sido muy fácil", confiesa el protagonista de 'El gran salto'. "Es una artista de los pies a la cabeza", añade el actor. Por último, el joven elogia el trabajo de la cantante a pesar de no tener experiencia en interpretación: "Ella antes de salir al escenario se transforma".
- Muere el piloto Jéremy Bernet en un accidente de moto en Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
- Refuerzan las guaguas a Tejeda por el encendido navideño más brillante por Navidad
- Ocho familias inician una nueva vida en Gran Canaria: el Gobierno de Canarias entrega las llaves de nuevas casas en Ingenio
- El deporte canario lamenta la pérdida de Jéremy Bernet: «Se ha ido la punta de lanza del motociclismo canario»
- Un rodaje, cinco mil metros de tiras de luces y servicios especiales de guaguas: así se prepara Tejeda para encender la Navidad
- Valleseco construirá la primera comunidad pública de vivienda colaborativa de Canarias
- Un joven asalta armado un bar: «Quiero todo el dinero y me da igual lo que me pase»