Seguirá toda la temporada

Telecinco renueva 'Fiesta' tras subir su audiencia el domingo y Emma García prepara un 'Bailando con las estrellas' con sus colaboradores esta Navidad

El magacín de fin de semana producido por Unicorn Content se mantendrá en antena hasta verano y celebra la Navidad por primera vez con un divertido concurso de baile entre sus rostros más representativos

Parte del equipo de colaboradores de 'Fiesta'.

Parte del equipo de colaboradores de 'Fiesta'.

Redacción Yotele

Madrid

El equipo de 'Fiesta' está de enhorabuena. Telecinco ha renovado el contrato del magacín presentado por Emma García, como adelantó Poco Pasa y ha verificado YOTELE. De esta manera, sus emisiones se alargarán hasta el final de la presente temporada televisiva.

La cadena de Mediaset redobla su confianza en el espacio producido por Unicorn Content después de alcanzar el pasado domingo un 9,5% de cuota de pantalla y casi un millón de espectadores de media, uno de sus mejores resultados de los últimos meses, que se produce en un delicado contexto de la cadena en el que casi nada está dando réditos positivos. 

En este sentido, 'Fiesta' aporta a la cadena casi la mitad del total de la audiencia de Telecinco en sus días de emisión, con sus 5 horas de duración y una curva positiva que acaba en alto, impulsando a Informativos Telecinco a obtener mejores resultados que de lunes a viernes. 

Para celebrar esta renovación, el magacín dirigido por Eva Espejo ha organizado un concurso de baile navideño en el que sus colaboradores deberán demostrar su arte y soltura sobre la pista. Un 'Bailando con las estrellas' casero contará con la participación de Pipi Estrada, Marisa Martín Blázquez, Luis Rollán, Amor Romeira, Makoke, Almudena Del Pozo, Ricky García, Bea Jarrín, Antonio Santana, Alexia Rivas, Kike Calleja, Miguel Frigenti, Iván Reboso, Omar Suárez, Kiti Gordillo y Diego Reinares. 

Álvaro Cuenca, maestro de baile de Anabel Pantoja en la última edición de 'Bailando con las estrellas', será el encargado de coreografiar todos los números de los dos especiales navideños, que se emitirán el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, de los que saldrán los finalistas que competirán en la final que tendrá lugar el 6 de enero. 

