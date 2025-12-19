Todo lo que tienes que saber para asistir a las Campanadas en Canarias

Canarias se prepara para dejar atrás este año y darle la bienvenida a lo grande en 2026. La Nochevieja simboliza el fin de un ciclo y la esperanza de un nuevo comienzo.

Las Campanadas marcan el momento más importante del año con la tradición de comer doce uvas al ritmo de cada toque del reloj. Este gesto simboliza atraer buena suerte y prosperidad para cada uno de los doce meses venideros.

En Canarias, las Campanadas más seguidas son las de las dos televisiones públicas: RTVE y Televisión Canaria, pero también hay ayuntamientos que celebran ese momento de partir el año con su propia programación de Nochevieja.

Campanadas Fin de Año, Gáldar / La Provincia.

Las dos grandes retransimisiones de la Campanadas en Canarias

Canarias volverá a situarse en el centro de la despedida del año y la bienvenida al nuevo con dos grandes retransmisiones televisivas que reflejan la diversidad, la identidad y el peso cultural del Archipiélago. RTVE y Televisión Canaria han presentado sus respectivos dispositivos para las Campanadas Canarias 2026, que se celebrarán desde Santa Cruz de Tenerife y La Frontera, en El Hierro, respectivamente, con propuestas diferentes pero complementarias, unidas por la música, el talento local y la vocación de servicio público.

La radiotelevisión estatal y la autonómica coinciden este año en reforzar la presencia de las Islas en una de las citas televisivas más seguidas del calendario. Ambas emisiones aspiran no solo a marcar el cambio de año, sino también a proyectar una imagen de Canarias vinculada a la cultura, la cohesión territorial y el orgullo por las raíces.

Presentación de las Campanadas de Fin de Año de RTVC desde La Frontera, El Hierro / RTVC

RTVE llevará las Campanadas Canarias 2026 a Santa Cruz de Tenerife

RTVE ha elegido Santa Cruz de Tenerife como escenario para las Campanadas Canarias 2026, que se retransmitirán una hora después de las tradicionales campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. El enclave escogido será la Plaza de la Candelaria, uno de los espacios más emblemáticos de la capital tinerfeña, con una fuerte carga simbólica y una amplia capacidad para acoger público.

La retransmisión estará conducida por NIA y st. Pedro, dos artistas canarios con trayectorias ligadas a programas musicales de la televisión pública. La cadena ha querido apostar por rostros jóvenes y cercanos, vinculados a la música y con proyección nacional, para una emisión que tendrá este año un marcado carácter musical.

El anuncio se realizó en un acto celebrado en Santa Cruz de Tenerife, al que asistieron representantes institucionales, responsables de RTVE en Canarias y los propios artistas que protagonizarán la retransmisión.

RTVE presenta las Campanadas Canarias 2026 con un gran despliegue en Santa Cruz de Tenerife / RTVE

NIA y st. Pedro, talento canario al frente de la retransmisión

La elección de NIA y st. Pedro como presentadores responde a una estrategia clara de RTVE: poner en valor el talento canario que ha crecido profesionalmente dentro de la cadena pública.

NIA, ganadora de Operación Triunfo 2020 y del Festival de Viña del Mar 2025, afrontará su cuarta retransmisión de Campanadas para RTVE, consolidándose como uno de los rostros habituales de esta cita en Canarias. La artista ha destacado en varias ocasiones el valor emocional que tiene para ella despedir el año desde su tierra y hacerlo acompañada del público canario.

RTVE presenta las Campanadas Canarias 2026 con un gran despliegue en Santa Cruz de Tenerife / RTVE

Por su parte, st. Pedro se estrenará en esta labor tras lograr el segundo puesto en el Benidorm Fest 2024 y convertirse en una de las voces reconocibles de La 1 gracias a su participación en la sintonía de la serie Valle salvaje. Para el cantante, dar las Campanadas en Canarias supone un paso simbólico en una carrera que ha ido creciendo de la mano de la música y la televisión pública.

Ambos artistas coinciden en subrayar el carácter inspirador de este tipo de oportunidades, especialmente para las nuevas generaciones que ven en la cultura y la música una vía de expresión y desarrollo profesional.

La música, eje central de las Campanadas de RTVE en Canarias

Uno de los elementos diferenciales de las Campanadas Canarias 2026 en RTVE será el protagonismo de la música. La cadena ha anunciado un escenario con actuaciones en directo, que se integrarán tanto en la retransmisión como en la programación posterior.

Tras la toma de las uvas y la bienvenida oficial al nuevo año, La 1 prolongará la celebración con actuaciones musicales, pensadas tanto para el público presente en la Plaza de la Candelaria como para quienes sigan la emisión desde casa.

Entre los artistas confirmados se encuentran Almácor y Mel Ömana, ambos participantes del Benidorm Fest, que se sumarán a la noche con un guiño especial por el quinto aniversario del festival. A ellos se añadirá la propia NIA, que también ofrecerá una actuación tras las Campanadas.

Este planteamiento refuerza la idea de una despedida del año más dinámica y contemporánea, conectada con el público joven y con los formatos musicales que han ganado peso en la programación de RTVE en los últimos años.

Un homenaje al Benidorm Fest en su quinto aniversario

La presencia de Almácor y Mel Ömana no es casual. RTVE ha querido aprovechar las Campanadas Canarias para celebrar los cinco años del Benidorm Fest, un certamen que se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción de la música emergente en España y como el proceso de selección para Eurovisión.

Ambos artistas han destacado la importancia que el festival ha tenido en sus carreras y el valor simbólico de participar en una noche tan especial como el 31 de diciembre. Para Mel Ömana, la música posterior a las Campanadas fue precisamente una de las motivaciones que la llevó a dedicarse profesionalmente a este ámbito, mientras que Almácor ha subrayado el papel del Benidorm Fest como trampolín artístico.

Con este homenaje, RTVE refuerza la conexión entre sus grandes eventos televisivos y los formatos musicales que forman parte de su estrategia de programación.

Apoyo institucional y proyección nacional para Santa Cruz de Tenerife

La retransmisión de las Campanadas desde Santa Cruz de Tenerife contará con el respaldo del Ayuntamiento de la capital, que ha valorado positivamente la proyección que supone para la ciudad emitir un evento seguido por millones de espectadores en todo el país.

Desde el consistorio se ha subrayado que acoger una retransmisión de este tipo refuerza la imagen de Santa Cruz como ciudad abierta, cultural y preparada para grandes eventos, además de generar un impacto positivo en términos de visibilidad turística y dinamización del espacio urbano.

La Plaza de la Candelaria, con su ubicación céntrica y su valor histórico, se convertirá así en uno de los escenarios más reconocibles de la noche de fin de año en Canarias.

Televisión Canaria emitirá las Campanadas 2026 desde La Frontera, en El Hierro

De forma paralela a la retransmisión de RTVE, Televisión Canaria (RTVC) ha anunciado que las Campanadas para dar la bienvenida a 2026 se emitirán desde La Frontera, en la isla de El Hierro. La decisión refuerza la apuesta del ente autonómico por la cohesión territorial y la visibilización de todas las islas, especialmente las menos pobladas.

El escenario elegido será el Terrero de Lucha Ramón Méndez, un espacio cargado de simbolismo, situado junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Este enclave, profundamente vinculado a la identidad herreña, se transformará en el corazón de la celebración televisiva de fin de año para todo el Archipiélago.

Tres presentadores para una noche de identidad y cercanía

Las Campanadas de Televisión Canaria estarán conducidas por Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo, tres comunicadores muy vinculados a la cadena autonómica y a algunos de sus programas más seguidos.

Por primera vez, la retransmisión se emitirá simultáneamente por televisión y radio, a través de Televisión Canaria y La Radio Canaria, lo que amplía el alcance del evento y refuerza su carácter de servicio público.

Presentación de las Campanadas de Fin de Año de RTVC desde La Frontera, El Hierro / RTVC

La fiesta comenzará a las 22:00 horas con actuaciones musicales en directo, y a partir de las 23:30 horas se conectará en directo para acompañar a los hogares canarios hasta la llegada de 2026, con el campanario de la iglesia de la Candelaria como telón de fondo.

Un homenaje a la lucha canaria y a las raíces culturales

La elección del Terrero de Lucha Ramón Méndez como escenario de las Campanadas no es casual. La lucha canaria, reconocida como Bien de Interés Cultural, representa uno de los pilares de la identidad del Archipiélago y un símbolo de valores como el respeto, el esfuerzo y la comunidad.

Retransmitir desde este espacio supone un homenaje explícito a las tradiciones y a la memoria colectiva de El Hierro, así como a figuras históricas de la lucha canaria vinculadas al municipio de La Frontera.

El Hierro como símbolo de sostenibilidad y unidad

Desde RTVC se ha destacado que El Hierro representa un modelo de sostenibilidad y equilibrio con la naturaleza, además de ser un territorio con una fuerte personalidad cultural. Convertir la isla en el epicentro de las Campanadas autonómicas es también una forma de reconocer su trayectoria y su aportación al conjunto del Archipiélago.

La isla, que durante siglos estuvo vinculada al antiguo meridiano cero, se convierte ahora simbólicamente en el punto de partida del nuevo año para Canarias. Una imagen cargada de significado que conecta pasado, presente y futuro.

Una despedida de año con acento canario

Las Campanadas Canarias 2026 volverán a demostrar que el cambio de año es mucho más que un ritual televisivo. Es una oportunidad para contar quiénes somos, desde dónde celebramos y qué valores queremos compartir.

Con música, tradición, talento local y una fuerte implicación institucional, Canarias despedirá 2025 y dará la bienvenida a 2026 mirando al futuro, pero sin olvidar sus raíces. Una noche para celebrar, en todas las islas, que el Archipiélago sigue siendo un lugar de encuentro, diversidad y orgullo compartido.