'La Voz 2025' eligió a su ganadora, aumentando el palmarés de uno de sus coaches

Antía se proclamó ganadora de 'La Voz 2025' en una noche cargada de actuaciones, estrellas invitadas y muchas sorpresas para los coaches de esta edición.

La noche comenzó con Laura Pausini presentando en el plató su canción 'Mi historia entre tus dedos' y fundiéndose en un abrazo con sus "colegas" los coaches. Casi sin descanso, Pablo López y Malú se fueron a preparar para cantar 'Lo saben mis zapatos' y 'Blanco y negro' con los cuatro finalistas.

Tras este potente inicio, Antía, la finalista de Pablo López fue la primera en actuar en solitario con el tema 'Complicidad' de Vanesa Martín. Seguidamente, Eva González daba paso a Pablo Alborán, que presentaba su canción más íntima 'Mis 36'.

Tras el malagueño, Sergio Dalma era el siguiente en actuar para cantar junto a Kimy su tema 'Baila morena'. Y justo después, el programa elevó a Pablo López a lo más alto del paltó para que presentase su nuevo single 'El niño del espacio'.

Oihan fue el segundo artista en solitario para interpretar 'Quédate conmigo' con su espectacular voz. Luego, Mika, que no tenía representante esta noche, cantó su tema 'Modern times' llenando de energía el plató.

Pero la noche no acabaría ahí, luego Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler homenajearon a la canción española, antes de dar paso a Audrey, que interpretaría 'I'll never love again'. Justo después, Sebastián Yatra cogería el micrófono para presentar su 'Canción para regresar'.

La noche continuaba y David Bustamante era el siguiente en llegar al escenario de 'La Voz' para cantar junto a Audrey. Después llegaría la última actuación en solitario, en este caso de Kimy. A continuación, las voces flamencas más importantes de la historia del programa soprenderían irrumpiendo en el centro del escenario.

Tras ese despliegue de talento, Malú presentaba su nuevo single 'El intento', estrenado justo hace una semana. Después, sería el turno de Ana Torroja y Antía, antes de que Oihan y Beret hicieran su propio dúo. Por último, Edurne cantó junto a los cuatro finalistas antes de que se anunciase a la ganadora.

Al final de la noche, Eva González reunía a todos los finalistas para dar a conocer el veredicto del público, que proclamaba a Antía, la finalista de Pablo López, como ganadora de 'La Voz 2025'.