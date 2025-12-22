Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Todo es mentira' rinde homenaje a Patricia López, periodista y colaboradora del programa: "Hoy estamos de luto"

La periodista falleció este domingo de manera repentina tras una dura enfermedad.

'Todo es mentira'

'Todo es mentira' / CUATRO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Este domigo nos sorprendía el fallecimiento de la periodista Patricia López, que colaboró en programas como 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira'. Y este último programa ha querido rendirle homenaje.

"Vamos a hablar de muchos temas, pero antes nos vais a permitir unos minutos porque queremos dedicar unos minutos a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia López", anunciaba este lunes Risto Mejide al inicio del espacio.

"Desgraciadamente nos dejó ayer y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia, amigos y este pequeño recuerdo de sus compañeros", continuó contando antes de dar paso a un vídeo homenaje con algunos momentos de sus intervenciones.

Tras la pieza, el presentador emocionado quiso acordarse de los familiares: "Este programa pierde a una gran compañera. Yo creo que este país pierde a una gran periodista, persona y lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre, pero el programa está triste".

