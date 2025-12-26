Realities
'La casa de los gemelos', bajo la lupa: Telecinco informa de la denuncia ante la CNMC por posible vulneración de la ley
La petición al organismo regulador plantea dudas sobre el encaje legal del programa dentro de la ley audiovisual
Kevin Rodríguez
La emisión del controvertido reality 'La casa de los gemelos' en plataformas online ha vuelto a encender el debate sobre sus límites tras una solicitud formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que analice si el programa cumple la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Telecinco ha informado este viernes sobre este movimiento de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que considera que el formato podría estar fuera de la legalidad.
En los informativos de la cadena, la presentadora Arancha Morales se hizo eco de la petición enviada al regulador, destacando que se pide investigar si 'La casa de los gemelos', que se ve en diversas plataformas de internet, respeta las mismas obligaciones que los contenidos emitidos en televisión convencional. Para ilustrar el caso, la cadena incluyó en su reportaje una de las escenas que más controversia ha generado en esta temporada, un episodio en el que uno de los participantes agredió físicamente a otra concursante y que llevó a su expulsión del espacio.
Según recuerda la asociación en su escrito, el reality —que combina situaciones de convivencia con conductas extremas— ha intensificado en esta edición escenas con agresiones, consumo de alcohol, comentarios discriminatorios y otros contenidos que, en su opinión, serían “impensables” en una televisión tradicional. La AUC sostiene que estas características podrían contravenir varios artículos de la Ley Audiovisual, diseñados para proteger la dignidad humana y evitar la incitación a la violencia o a la discriminación.
Además, se subraya la preocupación por la protección de menores, dado que los primeros episodios se difundieron sin una calificación clara por edad, y las advertencias que se añadieron posteriormente resultan, según la asociación, poco visibles para los espectadores. También se ha mencionado el malestar de algunas marcas y anunciantes por verse asociadas a este tipo de contenido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- Marc Cardona es el siguiente de la lista: la UD Las Palmas ultima su rescisión
- Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Parece Madeira o las Azores, pero está en Gran Canaria: el rincón salvaje que sorprende