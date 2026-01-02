Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 'efecto Pedroche' se desinfla: Chenoa y Estopa arrasan y revalidan el liderazgo de TVE en las Campanadas

La cadena pública se consolida como referente en la retransmisión de las 12 uvas para despedir el año

Estopa y Chenoa, junto a Cristina Pedroche, durante la retransmisión de sus respectivas Campanadas.

Redacción Yotele

Madrid

El 'efecto Pedroche' parece que ya no es lo que era. Por segundo año consecutivo, la presentadora y Alberto Chicote han sido superados por TVE, que este año con Chenoa y Estopa revalidaron el liderazgo alcanzado con David Broncano y Lalachus. El especial de la corporación obtuvo un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales. Solo en La 1, la retransmisión alcanzó un 34% de share y 4.993.000 personas. 

Por su parte, Atresmedia consiguió un gran resultado un 28,7% y 4.126.000 de audiencia media en dos dos cadenas principales, aunque representa su peor resultado desde hace varios años. Emitido por primera vez en simulcast, Cristina Pedroche y Alberto Chicote captaron la atención de 3.273.00 espectadores (22,8%) en Antena 3 y de 853.000 televidentes (5,9%) en La Sexta.

