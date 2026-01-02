Movimientos de programación
Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario en enero frente a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'
El grupo probará durante un mes los resultados del formato de actualidad en el nuevo horario tras su éxito en la noche de los jueves
Redacción Yotele
Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia con 'Horizonte' una nueva etapa en el 'access prime time' de Cuatro, para competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 de TVE y 'El intermedio' de El Gran Wyoming en LaSexta.
Según informa Mediaset en un comunicado, este movimiento tendrá en principio una duración de un mes, con el objetivo de testar los resultados de esta experiencia y decidir, si los datos de audiencia son positivos, si lo mantiene a lo largo del tiempo.
Este cambio provocará que 'First dates' salte de nuevo a Telecinco, como ocurrió el pasado verano. Esta decisión viene impulsada por los excelentes resultados del espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la noche de los jueves, donde ha llegado incluso a colocarse como líder absoluto de audiencia, por delante de 'Gran hermano', 'Futiro imperfecto' y 'La encrucijada'.
- El partido de la UD Las Palmas contra el Real Zaragoza se podrá ver gratis: fecha, horario y dónde seguir el primer encuentro de 2026
- Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
- La UD Las Palmas ingresará 85 millones por los 1.250 pisos del barrio amarillo de Almatriche
- Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
- Ramírez desvela su plan para Almatriche: 'Vamos a construir 1.250 viviendas; será el barrio de la UD Las Palmas
- La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
- La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias
- Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: todas las islas se encuentran en alerta