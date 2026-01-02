Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario en enero frente a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'

Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia con 'Horizonte' una nueva etapa en el 'access prime time' de Cuatro, para competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 de TVE y 'El intermedio' de El Gran Wyoming en LaSexta.

Según informa Mediaset en un comunicado, este movimiento tendrá en principio una duración de un mes, con el objetivo de testar los resultados de esta experiencia y decidir, si los datos de audiencia son positivos, si lo mantiene a lo largo del tiempo.

Este cambio provocará que 'First dates' salte de nuevo a Telecinco, como ocurrió el pasado verano. Esta decisión viene impulsada por los excelentes resultados del espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la noche de los jueves, donde ha llegado incluso a colocarse como líder absoluto de audiencia, por delante de 'Gran hermano', 'Futiro imperfecto' y 'La encrucijada'.