Sonora, el concurso musical de Canarias, visita el plató de Gente Maravillosa

Eloísa González presenta este 6 enero, día de Reyes, a partir de las 21:30 horas, una edición especial de Gente Maravillosa dedicada íntegramente a reconocer y potenciar el talento musical canario, con la visita del locutor de Los40 Karin Herrero, una de las voces más influyentes y queridas de la radio musical de nuestro país, y una alianza con el concurso musical de Canarias, el Festival Sonora, para visibilizar a los artistas emergentes de las islas.

Durante el programa, Karin Herrero, de origen majorero, contará cómo pasó de tener un sueño en Fuerteventura a desplazarse a Madrid y convertirse en el locutor de la radio musical más influyente del panorama nacional entre los jóvenes. Además, como canario, analizará la explosión de artistas canarios en géneros como la música urbana, el pop, el indie o la electrónica, así como los obstáculos reales a los que se enfrentan para consolidar su carrera fuera de Canarias.

Karin Herrero, además, es el protagonista de una cámara culta grabada en Madrid cerca de la emisora de Los40, en la que un actor discrimina en público de malas maneras a varios músicos canarios - el cantante OM Domínguez y el timplista Derque Martín- y duda de su valía e interés. La reacción de Karin es, además de sorprendente, una de las más emocionantes de los últimos años en el programa.

En este especial, se pone de manifiesto la autenticidad y el potencial artístico de la nueva generación canaria con artistas como Sara Socas, además de OM Domínguez, ganador de Sonora, o Liane, segunda clasificada;todos ellos músicos urbanos emergentes con sello canario.

Más de 150 espectadores conectados desde todas las islas formarán parte del público virtual que acompañará a Karin Herrero y los artistas canarios en esta cita que busca apoyar, difundir y profesionalizar el talento local.

Con este especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la música hecha en las islas, impulsando proyectos, artistas y sonidos que forman parte de la identidad cultural del archipiélago.