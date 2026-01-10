Un hotel de Lopesan, escenario clave de la cuarta temporada de 'Machos Alfa' en Netflix

La cuarta temporada de Machos Alfa, una de las series españolas de mayor éxito internacional en Netflix, ha vuelto a situar a destinos turísticos fuera de España en el centro de la acción. En concreto, el capítulo seis de esta nueva entrega se desarrolla en República Dominicana y tiene como uno de sus principales escenarios el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, un complejo gestionado por el grupo hotelero canario Lopesan Hotel Group.

La producción, estrenada recientemente en la plataforma de streaming, refuerza así la presencia de empresas vinculadas a Canarias en proyectos audiovisuales de alcance global, en un contexto en el que el turismo y la industria cultural mantienen cada vez más puntos de conexión.

Un rodaje internacional en Punta Cana

El rodaje del episodio se llevó a cabo durante dos semanas en mayo de 2025 y fue coordinado por la productora Contubernio, responsable de la serie desde su primera temporada. La elección del resort respondió tanto a su ubicación en Playa Bávaro, uno de los enclaves turísticos más conocidos del Caribe, como a la capacidad logística del complejo para acoger una producción televisiva de gran formato.

Según la información facilitada, el dispositivo técnico y artístico contó con la colaboración de los distintos departamentos del hotel, que adaptaron espacios y servicios a las necesidades del equipo de grabación. Este tipo de rodajes exige coordinación, flexibilidad operativa y una infraestructura capaz de compatibilizar la actividad habitual del establecimiento con el trabajo audiovisual.

Los espacios del resort, integrados en la narrativa

La trama del capítulo sitúa a los protagonistas de Machos Alfa en un viaje a República Dominicana, y buena parte de la acción se desarrolla en localizaciones reconocibles del Lopesan Costa Bávaro. Entre ellas figuran la piscina infinita, el Unique Beach Lounge frente al mar, varios restaurantes a la carta y el casino del complejo.

Uno de los escenarios que cobra especial protagonismo es el Splash Island Water Park, utilizado para una de las secuencias más cómicas del episodio. Este espacio sirve de marco a una serie de situaciones humorísticas que refuerzan el tono desenfadado característico de la ficción.

Elenco principal y presencia canaria

El reparto de la serie, encabezado por Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil y Raúl Tejón, se trasladó hasta Punta Cana para la grabación de este episodio. Junto a ellos participan Raquel Guerrero, María Hervás y la actriz canaria Kira Miró, cuya presencia añade un vínculo directo con el Archipiélago.

Durante su estancia, los intérpretes se alojaron en el propio resort, lo que facilitó la dinámica del rodaje y permitió concentrar en un mismo espacio el trabajo técnico y artístico.