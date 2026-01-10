Multa histórica a Mediaset y Kiko Hernández, obligados a indemnizar a Julia Janeiro, la hija de Jesulín y Campanario

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado la condena a Mediaset y a Kiko Hernández a indemnizar con 220.000 € a Julia “Juls” Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, por vulnerar su honor, su intimidad y su propia imagen durante semanas de programación en 2021. Los jueces han subrayado que ni su condición de hija de dos figuras muy conocidas ni el hecho de que tenga miles de seguidores en Instagram justifican las constantes referencias a su vida privada en programas como 'Sálvame' y 'Socialité'.

Según la sentencia, los contenidos difundidos por la cadena y por el colaborador incluyeron especulaciones e informaciones no contrastadas sobre aspectos de su vida escolar y social, llegando incluso a atribuirle hechos graves sin pruebas. Estos detalles inconcretos y sensacionalistas, emitidos poco después de que la joven cumpliera la mayoría de edad, supusieron una “intromisión ilegítima” que obligó a la afectada a cambiar de entorno para escapar del acoso mediático.

La resolución reafirma las cifras de indemnización establecidas inicialmente: 190.000 € a cargo de Mediaset y 30.000 € a Kiko Hernández, además de la obligación de retirar los contenidos implicados de los archivos y emisiones. La defensa alegó que la actividad de Julia como influencer y su exposición en redes sociales legitimaban el interés informativo, argumento que los magistrados han desestimado tajantemente, recordando que “ser personaje público no se hereda”.

El fallo, que aún puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, también destaca que la cobertura mediática se basó en juicios y conjeturas sobre su vida privada sin el consentimiento de la propia Julia, vulnerando sus derechos fundamentales. Mediaset no ha recurrido la parte de la sentencia que le afecta, mientras que Kiko Hernández ha anunciado su intención de llevar el caso hasta la Sala de lo Civil del Supremo.