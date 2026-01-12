¿Acudirá Can Yaman a 'El hormiguero' tras su detención por posesión de drogas?
Chris Pratt, Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman protagonizan la semana del 12 al 15 de enero en el programa de Pablo Motos
Carlos Merenciano
El pasado jueves, 'El hormiguero' anunciaba a su lista de invitados, entre los que destacaba el actor turco Can Yaman, pero este fin de semana salía a la luz la noticia de su detención por un supuesto delito de posesión de drogas en una discoteca de Estambul. Por ello, la presencia de Can Yaman en el programa de Pablo Motos estaba en el aire, hasta hoy.
Según ha podido saber Yotele, los planes de la productora del programa de las hormigas siguen por el camino original. Tras la puesta en libertad del actor tras lo ocurrido en su país de origen, parece que Can Yamán podrá seguir con su ruta de promoción y visitará el espacio el jueves, según tenía previsto. Por ello, estos serán los invitados que recibirá entre el lunes 12 y el jueves 15 de enero 'El hormiguero' para presentar sus nuevos proyectos.
El lunes 12 de enero se producirá la primera gran visita de Hollywood de 2026 con la presencia del actor estadounidense Chris Pratt. El intérprete regresa al programa para presentar 'Sin piedad', su nueva película, que se estrena en cines el próximo 23 de enero. En este thriller futurista, Pratt da vida a un detective acusado del asesinato de su esposa, que dispone de solo 90 minutos para demostrar su inocencia ante una jueza de inteligencia artificial.
El martes 13 de enero será el turno del actor y humorista Joaquín Reyes, que acudirá al espacio de Pablo Motos para hablar de 'La verdad', la obra de teatro que estrena el 15 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. En ella interpreta a un mentiroso compulsivo que vive rodeado de personas que, paradójicamente, también le engañan a él.
El miércoles 14 de enero, el programa recibirá a uno de sus invitados más habituales y queridos: Antonio Banderas. El actor y director presentará 'Godspell', su nuevo espectáculo teatral, que llegará al Gran Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero tras su paso por Málaga. Se trata del quinto musical que dirige Banderas y uno de los proyectos más personales de esta etapa de su carrera.
