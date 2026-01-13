Jesús Vázquez rompe su silencio sobre su salida de Mediaset: "Me sentía infravalorado y poco utilizado"

Después de semanas esquivando el tema, Jesús Vázquez ha decidido explicar por primera vez los motivos que precipitaron su salida de Mediaset y su fichaje por RTVE, donde será uno de los presentadores del 'Benidorm Fest 2026' junto a Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachus. El comunicador, que durante una reciente rueda de prensa evitó incluso pronunciar el nombre de Telecinco, se ha sincerado ahora en una entrevista concedida a Ràdio 4 de RNE.

En conversación con Carolina Ferre y Samanta Villar en el programa 'L'Entrellat', Vázquez admitió sentirse “arrinconado” durante su última etapa en el grupo privado. “Sí, me sentía infravalorado y poco usado”, reconoció, explicando que pese a tener un contrato de exclusividad en vigor hasta junio del año pasado, pasó largos periodos sin proyectos. “Yo estaba siempre a disposición. Les decía constantemente que me utilizaran, que quería trabajar”, relató, subrayando su frustración ante una inactividad que no lograba comprender.

El presentador insistió en que su etapa en Mediaset se cerró por razones ajenas a su voluntad. “Nunca he dicho que no a ningún proyecto”, recalcó, dejando claro que su salida no respondió a una negativa por su parte. Aun así, matizó sus palabras con un tono conciliador: “Mediaset siempre será, en cierto modo, mi casa”, afirmó, pese a reconocer que la cadena atraviesa una crisis evidente. “Los números cantan cada mañana y deberían preguntarse cómo remontar un problema que ahora mismo es grave”, añadió, aludiendo a la situación de audiencias de Telecinco.

Durante la entrevista, Vázquez también aprovechó para reflexionar sobre el modelo televisivo actual, defendiendo una televisión basada en la información contrastada y en el criterio del espectador. En ese sentido, puso como ejemplo formatos informativos de RTVE, elogiando la confianza del público en este tipo de propuestas. “Dame los datos y la verdad, y yo ya me hago mi opinión”, defendió, marcando distancia con otros estilos más opinativos.