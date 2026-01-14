Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta lluvias CanariasMiyashiro UD Las PalmasRUP Canarias240 casas de alquiler Las PalmasDesahucio Muelle DeportivoAlta Sara Carbonero
instagramlinkedin

'Y ahora Sonsoles'

Julio Iglesias encuentra en su amigo Ramón Arcusa a su mayor defensor con un curioso argumento: "Es un montaje del Gobierno"

El también cantante ha sido entrevistado por Sonsoles Ónega, disparando contra el actual ejecutivo

'Y Ahora sonsoles'

'Y Ahora sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

El caso de Julio Iglesias sigue copando las televisiones en nuestro país, con la nueva información adelantada por 'El tiempo justo' de que la policía dominicana ya investiga al cantante por las agresiones sexuales a sus exempleadas.

Esta tarde, en 'Y ahora Sonsoles' han querido saber la opinión de Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo personal de Iglesias: "Es un montaje, lo tengo clarísimo", ha dicho nada más comenzar su conexión por videollamada.

"Si alguien ha sido acosada o violada, va al hospital y a la policía, pero si pasan semanas o meses, es consentido" ha continuado explicando para terminar poniendo en duda la fuente de esta investigación: "Si lo hubiera sacado ABC, me hubiera preocupado", pero "es pro-Sánchez y al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 240 casas de alquiler junto a Las Ramblas por menos de 500 euros: la nueva promoción pública en Las Palmas de Gran Canaria
  2. Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur tendrán que volver a salir a licitación
  3. Adam Arvelo hace la mili: la UD Las Palmas anuncia la cesión del extremo al Unionistas de Salamanca
  4. Una alternativa para Margarita: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aloja en una pensión
  5. ¡Echaron a Margarita!: la Autoridad Portuaria retira a la fuerza el ‘Claudine’ del Muelle Deportivo
  6. Benita Carolina López Suárez, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, cumple 104 años
  7. La UD Las Palmas ata a Iker Bravo, el pistolero de los cinco millones
  8. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna

El dolor silencioso de Goyi Arévalo: la madre de Sara Carbonero, clave en Madrid durante el ingreso de su hija en Lanzarote

El dolor silencioso de Goyi Arévalo: la madre de Sara Carbonero, clave en Madrid durante el ingreso de su hija en Lanzarote

Reunión de Albares con los españoles liberados por Venezuela

Los celíacos piden subvención para sus alimentos: "La mejor medicina es llevar una dieta adecuada"

Los celíacos piden subvención para sus alimentos: "La mejor medicina es llevar una dieta adecuada"

Albares se reúne con Miguel Moreno y otros españoles repatriados desde Venezuela

Albares se reúne con Miguel Moreno y otros españoles repatriados desde Venezuela

El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

Medio Ambiente rescató 454 animales con vida en 2025 en Fuerteventura

Medio Ambiente rescató 454 animales con vida en 2025 en Fuerteventura

Sinfónica de la Radio de Baviera, ¿y después qué?

Sinfónica de la Radio de Baviera, ¿y después qué?

Sara Carbonero estuvo 11 días ingresada en Lanzarote

Tracking Pixel Contents