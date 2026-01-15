Liderazgo absoluto
Ana Rosa Quintana revalida su liderazgo y domina la producción televisiva con Unicorn Content por cuarto año consecutivo: ranking completo de las productoras españolas
Unicorn Content firmó en 2025 casi el 20% de las horas de emisión en las principales cadenas, según el último informe de Dos30
Carlos Merenciano
Ana Rosa Quintana vuelve a situarse en lo más alto del mapa audiovisual. Su productora, Unicorn Content, lideró en 2025 la producción televisiva por cuarto año consecutivo al concentrar el 19,3% del total de horas emitidas en las principales cadenas nacionales. Así lo refleja el último informe de la consultora Dos30, elaborado a partir de datos de Kantar Media.
El estudio analiza el conjunto de emisiones de estreno realizadas durante todo 2025 en La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro y laSexta, excluyendo tanto los canales temáticos como las reposiciones. El dominio de Unicorn se apoya en su amplia presencia diaria en la parrilla de Telecinco con formatos como ‘La mirada crítica’, ‘El programa de AR’, ‘Vamos a ver’ y ‘El tiempo justo’, además del espacio de fin de semana ‘Fiesta’.
En segunda posición repite Mandarina, que alcanza el 10% de las horas totales producidas. La compañía consolida su puesto gracias a formatos diarios y semanales emitidos en Telecinco y Cuatro, como ‘De Viernes’, ‘En boca de todos’, ‘Lo sabe no lo sabe’, ‘Viajeros Cuatro’ y ‘Código 10’. El podio lo completa La Cometa TV, con el 8,4% del total, impulsada por ‘Mañaneros 360’ en RTVE y la serie ‘Ena, la reina Victoria Eugenia’.
Fuera de las tres primeras posiciones, destaca el ascenso de Vodevil TV, la compañía de Risto Mejide, que sube tres puestos hasta la sexta plaza tras asumir la producción de ‘Todo es mentira’ y ‘Chester’. También llama la atención el fuerte crecimiento de El Terrat, que pasa del puesto 28 al 10 en un solo año gracias a formatos como ‘Futuro Imperfecto’ y su participación en ‘La Revuelta’.
Ranking completo de productoras por horas de producción en 2025:
1. Unicorn Content
2. Mandarina
3. La Cometa TV
4. Aruba
5. Buendía Estudios
6. Vodevil TV
7. Cuarzo Producciones
8. Globomedia
9. Bambú Producciones
10. El Terrat
11. Boomerang TV
12. La Osa Producciones
13. Bulldog TV
14. ITV Studios Iberia
15. Warner ITVP
16. Martingala
17. Diagonal TV
18. Alma Producciones
19. Encofrados Encofrasa
20. 7 y Acción
21. Zeppelin
22. Big Bang Media
23. Catorce Producciones
24. Secuoya Studios
25. Shine Iberia
26. Bainet
27. Gestmusic
28. Fénix Media
29. Producciones del Barrio
30. Newtral
31. Boxfish
32. Zanskar Producciones
33. Señor Mono
34. Fremantle
35. Minuto de barras
36. The Good Mood
37. Europroducciones
38. Proamagna
39. Lacoproductora
40. Onza
