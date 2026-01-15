Ana Rosa Quintana revalida su liderazgo y domina la producción televisiva con Unicorn Content por cuarto año consecutivo: ranking completo de las productoras españolas

Ana Rosa Quintana vuelve a situarse en lo más alto del mapa audiovisual. Su productora, Unicorn Content, lideró en 2025 la producción televisiva por cuarto año consecutivo al concentrar el 19,3% del total de horas emitidas en las principales cadenas nacionales. Así lo refleja el último informe de la consultora Dos30, elaborado a partir de datos de Kantar Media.

El estudio analiza el conjunto de emisiones de estreno realizadas durante todo 2025 en La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro y laSexta, excluyendo tanto los canales temáticos como las reposiciones. El dominio de Unicorn se apoya en su amplia presencia diaria en la parrilla de Telecinco con formatos como ‘La mirada crítica’, ‘El programa de AR’, ‘Vamos a ver’ y ‘El tiempo justo’, además del espacio de fin de semana ‘Fiesta’.

En segunda posición repite Mandarina, que alcanza el 10% de las horas totales producidas. La compañía consolida su puesto gracias a formatos diarios y semanales emitidos en Telecinco y Cuatro, como ‘De Viernes’, ‘En boca de todos’, ‘Lo sabe no lo sabe’, ‘Viajeros Cuatro’ y ‘Código 10’. El podio lo completa La Cometa TV, con el 8,4% del total, impulsada por ‘Mañaneros 360’ en RTVE y la serie ‘Ena, la reina Victoria Eugenia’.

Fuera de las tres primeras posiciones, destaca el ascenso de Vodevil TV, la compañía de Risto Mejide, que sube tres puestos hasta la sexta plaza tras asumir la producción de ‘Todo es mentira’ y ‘Chester’. También llama la atención el fuerte crecimiento de El Terrat, que pasa del puesto 28 al 10 en un solo año gracias a formatos como ‘Futuro Imperfecto’ y su participación en ‘La Revuelta’.

Ranking completo de productoras por horas de producción en 2025:

1. Unicorn Content

2. Mandarina

3. La Cometa TV

4. Aruba

5. Buendía Estudios

6. Vodevil TV

7. Cuarzo Producciones

8. Globomedia

9. Bambú Producciones

10. El Terrat

11. Boomerang TV

12. La Osa Producciones

13. Bulldog TV

14. ITV Studios Iberia

15. Warner ITVP

16. Martingala

17. Diagonal TV

18. Alma Producciones

19. Encofrados Encofrasa

20. 7 y Acción

21. Zeppelin

22. Big Bang Media

23. Catorce Producciones

24. Secuoya Studios

25. Shine Iberia

26. Bainet

27. Gestmusic

28. Fénix Media

29. Producciones del Barrio

30. Newtral

31. Boxfish

32. Zanskar Producciones

33. Señor Mono

34. Fremantle

35. Minuto de barras

36. The Good Mood

37. Europroducciones

38. Proamagna

39. Lacoproductora

40. Onza