Programa 28
Almudena no aguantó los reproches de Darío en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' y abandonó el salón entre gritos: "Eres un cabrón, me has destrozado la vida"
La pareja tuvo un cara a cara después de salir de la isla separados y tras cuatro meses sin verse
Kevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones' emitió anoche su último reencuentro cuatro meses después, el más tenso y bronco de todos con Almudena y Darío. La joven fue la primera en hablar con Sandra Barneda y cuando llegó el turno de su exnovio, no pudo aguantar los reproches.
Todo se desencadenó cuando Darío recriminó que su exnovia estuviese muy acaramelada con Borja en el avión de regreso a España, lo que hacía estallar a Almudena, que irrumpía en el salón: "Lo más sinvergüenza que me he podido echar a la cara en estos 11 años, ¿de qué te ríes? Eres un cabrón, me has destrozado la vida", decía enfadada.
Sin embargo, Darío sacaría en la conversación un tema que gustó menos a Almudena, que acabó abandonando el salón: "Tiene a mi madre llorando todos los días, no nos deja ver a la perra". "¿Cómo? No me nombres a la perra, ¿que yo tengo a tu madre llorando? Desgraciado de mierda", decía entre gritos Almudena antes de abandonar la estancia.
Sandra Barneda consiguió calmar a la participante y que volviese dentro para terminar el reencuentro, donde Darío retomaba la historia de la perra: "Me dijo que no había querido saber nada de la perra en todo este tiempo y no tienes porque verla ahora. Mi madre llora porque ha perdido una hija y a la perra". Por su parte, Almudena se defendía diciendo que no había prohibido ver a la mascota.
