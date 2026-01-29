¿Verdad o mentira?
Telecinco prueba el amor bajo el detector de mentiras con su nuevo reality: así es ‘The Honesty Box’
El canal confía en este formato de la BBC que tiene ciertas semejanzas a 'La isla de las tentaciones'
Carlos Merenciano
La sinceridad será la verdadera protagonista del nuevo reality que prepara Telecinco. La cadena ha iniciado la producción de ‘The Honesty Box’, un dating show que pone a prueba las relaciones desde su mismo origen: ¿qué ocurre cuando no hay margen para mentir al empezar a conocer a alguien?
El formato, producido junto a Brutal Media, parte de una idea tan sencilla como inquietante. Un grupo de solteros y solteras convivirá en una villa de ensueño mientras inicia relaciones sentimentales guiadas por expertos. Sin embargo, cada avance emocional estará condicionado por una tecnología capaz de analizar la veracidad de sus respuestas cuando se enfrenten a preguntas sobre su pasado, sus sentimientos o sus verdaderas intenciones.
La mecánica introduce un elemento diferencial respecto a otros realities del género: un sistema tecnológico utilizado habitualmente en ámbitos como la seguridad o la defensa que determinará con un alto grado de fiabilidad si los participantes dicen la verdad o están ocultando información. El programa plantea así un escenario inédito: comenzar una relación sabiendo con certeza si la otra persona es honesta o no.
El formato original aterriza ahora en España con un casting que ya en marcha. La versión nacional, cuyo título definitivo aún no se ha cerrado, buscará explorar hasta qué punto las relaciones sentimentales se sostienen cuando desaparecen los filtros, las medias verdades y las estrategias para agradar.
Con ‘The Honesty Box’, Telecinco refuerza su apuesta por los realities de convivencia con un giro psicológico y tecnológico que promete tensar al máximo las emociones. Porque, cuando el amor empieza bajo vigilancia, la gran pregunta no es quién conecta con quién, sino quién se atreve a decir toda la verdad.
- La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
- Inmaculada Medina se da de baja del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- La UD Las Palmas 'madruga' y adelanta su partido de esta jornada contra la Real Sociedad B: fecha, horario y dónde ver por TV y móvil el encuentro de LaLiga Hypermotion
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
- Apuñala a un hombre por echarle de un bar en Las Palmas de Gran Canaria: 'Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar
- Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
- Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria