Cristina Piaget tumba a Belén Rodríguez, expulsada de 'GH Dúo' en una gala insólita con segunda y "humillante" eliminación totalmente inesperada

La trayectoria de Belén Rodríguez en 'GH Dúo' ha llevado a su fin. La colaboradora de 'El tiempo justo' ha sido expulsada por la audiencia del reality de Telecinco, con alto porcentaje no desvelado por Jorge Javier Vázquez, en un duelo a muerte con su archienemiga Cristina Piaget, que finalmente la ha tumbado, logrando la salvación gracias a los votos de los espectadores.

Tras más de 25 años comentando concursos de telerrealidad, Belén Rodríguez no ha estado a la altura en su salto al otro lado, pese a su prometedor comienzo y que se ha entregado por completo al show. Sin embargo, ha querido dominar la narrativa de la convivencia, con más estrategia que convivencia y realidad, que como se ha visto, no le ha funcionado.

Tras conocer que había sido expulsada por la audiencia, Rodríguez se mostró decepcionada pero acató la decisión con enorme deportividad. Tanto fue así, que se despidió con cierto cariño de Cristina Piaget y le deseó lo mejor de cara a lo que le quede dentro la casa de Tres Cantos (Madrid).

Tras la salida de la expulsada, la dirección del reality puso la casa patas arriba y a todos los habitantes en la palestra con una segunda eliminación por sorpresa decisión de los espectadores, que tendría lugar esa misma noche. Tras una votación general, se fueron descartando los nombres menos votados hasta llegar a Mario Jefferson, que se convirtió en el expulsado.

Una salida que fue un tanto humillante, por inesperada. Y porque supuso dejar al descubierto el flojo concurso del cantante, que se ha mantenido a flote y sin estar nominado nunca gracias a su discreto paso por la casa, en la que apenas se ha hecho visible. En su primera nominación, ha caído por decisión contundente de la audiencia.

En esta gala, Jorge Javier Vázquez recibió a con cajas destempladas a Carmen Borrego, que tras amenazar con abandonar la casa prácticamente desde que la pisó por primera vez, finalmente se marchó en la madrugada del pasado martes. La hija de María Teresa Campos ha demostrado tener nulas capacidades para concursar en un reality, como ya dejó claro, por otra parte, tras su paso por 'Supervivientes'.