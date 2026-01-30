Sorpresa mayúscula
Un soltero revela que está casado en plena cita y deja en ‘shock’ a su acompañante en 'First Dates': "Mi marido no sabe que estoy aquí"
La confesión, hecha a mitad de la velada, provocó uno de los momentos más incómodos que se recuerdan en el programa
Carlos Merenciano
'First Dates' volvió a firmar una escena difícil de prever incluso para un formato acostumbrado a las sorpresas. Una cita que parecía avanzar sin sobresaltos terminó dando un giro radical cuando uno de los participantes destapó una situación personal que nadie esperaba escuchar en el restaurante del amor.
Diego, de 29 años, que se dedica a ser influencer, community manager y se define como “mocatriz”, explicó que nunca se ha sentido cómodo en relaciones convencionales y que, hasta ahora, había priorizado la libertad y la creatividad en su vida. Aun así, buscaba a alguien con carácter, ingenio y una forma poco previsible de ver el día a día.
El programa le emparejó con Eric, peruano de 26 años afincado en Barcelona, asesor de moda y con un perfil muy similar. Desde el primer intercambio quedó claro que había afinidad: risas, conversación fluida y una conexión que invitaba al optimismo. Todo marchaba con normalidad hasta que el diálogo derivó hacia el terreno sentimental y la cita cambió por completo de tono.
En ese momento, Eric confesó que estaba casado tras una boda impulsiva celebrada en Halloween y que ni siquiera había iniciado los trámites de divorcio: "Mi marido no sabe que estoy aquí". La revelación dejó a Diego completamente descolocado, que expresó su incredulidad ante las cámaras al comprobar que su cita seguía legalmente unida a otra persona: "¡Madre mía, que no está ni divorciado! Me quedo… Pero vamos a ver, ¿esto qué es, Novia a la fuga? Me he quedado en ‘shock’. No entiendo nada"
A pesar del impacto inicial y del evidente desconcierto, la velada no terminó de romperse. Con el paso de los minutos, ambos recuperaron la complicidad, rebajaron la tensión y decidieron no cerrar la puerta a seguir conociéndose. Finalmente, aceptaron tener una segunda cita y sellaron la decisión con un beso en el reservado, confirmando que en 'First Dates' incluso los mayores imprevistos no siempre son un punto final.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
- Un coche vuelca a raíz de retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador
- Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
- Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados
- Turno para Herzog, el 'hermano' de Moleiro que quiere ser el nuevo Saúl Coco de la UD Las Palmas
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- Forbes sitúa a Carolina Darias, Astrid Pérez y Valeria Castro entre las mujeres más influyentes de Canarias
- Diez heridos tras un accidente con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria