En 'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"
La presentadora entrevistó al actor meses antes de fallecer
Kevin Rodríguez
Tenerife
La muerte de Fernando Esteso ha sacudido al mundo del espectáculo. El actor falleció este domingo a los 80 años tras unos días ingresado por problemas respiratorios.
Y a esta triste noticia se le suman cada vez más reacciones y una de las últimas ha sido la de Sonsoles Ónega, con quien el actor tuvo una entrevista meses antes de fallecer.
El hijo de Esteso quiso agradecerle a la presentadora aquella entrevista, que según él "le enamoró". Una charla que para nuestra Ónega también fue de lo más especial, según confiesa.
"Fue de esos momentos que te regala la televisión, ponerte a charlar sin límites con un grande de este país. No lo olvidaré nunca", reconoció la presentadora.
- Los panes de La Isleta que se amasan con diversidad, raíz y conciencia social
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Lejos de casa para encontrarse: jóvenes canarios que hicieron del mundo su lugar
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- Una humareda negra cubre Telde: el incendio declarado en este barranco activa a bomberos y policía
- El tramo de la calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria afectado por un socavón seguirá cerrado una semana más
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- Juan Echanove, actor: 'Los poderes fácticos están más pendientes del relato que del hecho en sí