Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tercera fase murgas Las PalmasBaliza V16Tasa de basuras LPGCFestivos trabajadoresJeffrey Epstein ULLDany Ramos, en Hollywood
instagramlinkedin

En 'Universo Calleja'

Santi Millán confiesa cómo reaccionó su mujer al ver su famoso vídeo íntimo: “Me lo mandó ella y me preguntó si era yo”

El presentador de ‘Got Talent’ habló del episodio durante su participación en ‘Universo Calleja’, asegurando que no afectó a su relación

Santi Millán en 'Universo Calleja'.

Santi Millán en 'Universo Calleja'. / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Santi Millán volvió a referirse al polémico vídeo íntimo que se filtró hace años en las redes sociales durante su reciente aparición en el programa de Jesús Calleja. El presentador, siempre con su característico tono desenfadado, aseguró que aquel episodio “ya está caducado” y que hoy lo mira con humor.

Durante la charla en Canadá con Calleja, Millán bromeó sobre cómo se vivió la difusión de las imágenes: “Claro que se puede hablar, pero ese ya está olvidado”, dijo entre risas y añadía sobre las reacciones de sus amigos.

El momento más comentado llegó cuando el también actor explicó cómo se enteró de lo sucedido gracias a su mujer. “Me lo mandó ella y me preguntó si era yo, porque en casa nunca me había visto así”, contó Millán, negando que la situación provocara una crisis en su matrimonio.

Noticias relacionadas

Millán repasó el tema sin tapujos y recordó que, pese a haber sido un momento incómodo, su relación con Rosa Olucha —con quien está casado desde 2009— nunca se vio afectada por la viralización de ese contenido privado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  4. La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
  5. Primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia: la intrahistoria de Carme, una turista que sufrió una picadura en Canarias
  6. El nuevo jefe de Rescate y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria renuncia el mismo día de su nombramiento
  7. Detenido tras atrincherarse en una ermita de Las Palmas de Gran Canaria con dos feligresas y agredir a un voluntario que pegaba carteles
  8. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Inundaciones en un local de Telde

Talgo nombra nuevos consejeros a Lorea Aristizabal y Tomás Olano

Talgo nombra nuevos consejeros a Lorea Aristizabal y Tomás Olano

HiperDino presenta la docuserie “Tras la Meta”: Cinco historias de vida de deportistas de élite y su camino al podio a través de los hábitos de vida saludable

HiperDino presenta la docuserie “Tras la Meta”: Cinco historias de vida de deportistas de élite y su camino al podio a través de los hábitos de vida saludable

El alumnado del CIFP Cruz de Piedra impulsa proyectos de innovación formativa

El alumnado del CIFP Cruz de Piedra impulsa proyectos de innovación formativa

Un accidente entre dos motos crea importantes retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente entre dos motos crea importantes retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

Tatiana Lorenzo, empresa Atlantic Soluciones: «La IA puede optimizar el trabajo de la logística y de otros sectores empresariales»

Tatiana Lorenzo, empresa Atlantic Soluciones: «La IA puede optimizar el trabajo de la logística y de otros sectores empresariales»

Arranca la tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: horario, orden de actuación y dónde verlo en directo

Arranca la tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: horario, orden de actuación y dónde verlo en directo
Tracking Pixel Contents