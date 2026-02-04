Por dos años
TVE blinda a Broncano y renueva 'La revuelta' con una subida del presupuesto de 3,3 millones de euros
La cadena alargará el contrato del cómico durante dos temporadas
Marisa de Dios
Hace dos años, el sonado fichaje de David Broncano por TVE se convirtió en todo culebrón, ya que se llevó por delante a varios directivos, incluida la entonces presidenta de la corporación. La incorporación de 'La revuelta' a la parrilla de La 1 le ha reportado a la cadena una buena baza para consolidar su oferta en el 'access prime time', con unos solventes datos de audiencia, lo que parece que ha convencido a los responsables de la tele pública para blindar al presentador del 'show', ya que acaba de renovarle su contrato.
El acuerdo inicial con El Terrat y Encofrados Encofrasa, las productoras responsables del programa (esta última, además, propiedad del propio Broncano), acababa este mes de junio. Pero según adelanta 'El Confidencial', 'La revuelta' continuará en La 1 durante dos años más, hasta junio de 2018.
Lo hará con un aumento de presupuesto. La cadena ha acordado un máximo de 31,5 millones de euros por 320 programas en las próximas dos temporadas. El primer contrato fue de 14.076.135 euros por temporada (28,1 millones por las dos), lo que supone que la renovación supondrá un aumento bastante significativo. La subida, de hecho, es de 3,35 millones de euros.
Duelo con 'El hormiguero'
El duelo entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' marcó la temporada televisiva 2024-25. No solo por la batalla de audiencias, ya que por primera vez un rival le plantaba cara de tú a tú a Pablo Motos, sino también por la denuncia de David Broncano contra su competidor al quedarse sin invitado, lo que desató un pique a cara descubierta que no se recordaba desde hacía años.
El 'show' de Antena 3 se alzó finalmente como ganador en su primera temporada frente a frente y despidió el curso 2024-25 convertido de nuevo en el programa más visto de la televisión, con 11 años de liderazgo consecutivo.
Algo que ha afianzado a lo largo de este último 2025, en el que el 'show' ha celebrado sus 20 años en antena y sus 3.000 emisiones, sin tanta tensión a flor de piel ante su principal rival y volviendo a dominar las audiencias.
