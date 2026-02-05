Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran cambio

María Lamela sustituye por sorpresa a Laura Madrueño como presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras

La periodista salta de laSexta a Mediaset para convertirse en la nueva cara visible del formato desde la playa.

María Lamela, nueva presentadora de 'Supervivientes'.

María Lamela, nueva presentadora de 'Supervivientes'. / Mediaset

Carlos Merenciano

Madrid

'Supervivientes' empieza a perfilar su edición de 2026 con una incorporación clave a su equipo. María Lamela se convierte en la nueva presentadora del formato desde Honduras, donde narrará sobre el terreno la aventura de los concursantes y ejercerá de enlace con el plató de Madrid, que seguirá liderado por Jorge Javier Vázquez.

La periodista toma así el testigo de Laura Madrueño, que ha desempeñado esta función durante las tres últimas ediciones del concurso. Desde los Cayos Cochinos, Lamela no solo contará el día a día de la convivencia, sino que también asumirá la conducción de los juegos y pruebas que marcarán el desarrollo de la supervivencia.

La carrera profesional de María Lamela incluye pasos por cadenas autonómicas como TVG, donde ha presentado formatos diarios como 'Hora galega' en fin de semana y Telemadrid, así como por medios nacionales como Telecinco, Cuatro y TVE.

En los últimos años ha desarrollado su labor en laSexta, donde formaba parte del equipo de 'Más vale tarde' y ha copresentado sus ediciones de verano desde 2022, tras haber pasado previamente por 'Liarla Pardo'. Además, cuenta con experiencia previa en realities de aventura tras presentar en 2024 el formato 'Salvaxe' en la televisión gallega.

Con este salto al reality de supervivencia de Telecinco, Lamela suma una nueva línea a su currículum televisivo, aunque no una cualquiera, sino que se convierte en la conductora desde el país caribeño del formato de telerrealidad más visto de Mediaset cada año.

