Aclaración pública
Elisa Mouliáa lanza un comunicado tras retirar la denuncia por abuso sexual contra Íñigo Errejón y aclara su decisión: "Es por mi salud mental"
La actriz denuncia desinformación mediática y asegura que no se ha retractado ni ha presentado una denuncia falsa.
Carlos Merenciano
Elisa Mouliáa ha difundido un extenso comunicado en redes sociales, en forma de vídeo, tras retirar la denuncia por abuso sexual interpuesta contra Íñigo Errejón. En su mensaje, la intérprete explica que la decisión responde exclusivamente a la necesidad de proteger su salud mental después de un proceso judicial “muy duro y muy largo” que, según afirma, la ha dejado completamente saturada.
Mouliáa ha querido desmentir algunas informaciones difundidas en distintos medios, especialmente aquellas que apuntan a una supuesta retractación o a una denuncia falsa. Según detalla, la denuncia por calumnias presentada contra ella no tiene que ver con una acusación falsa, sino con haber señalado una presunta extorsión a testigos. “Yo no me tengo que retractar de nada”, insiste, asegurando que los hechos denunciados han sido acreditados durante la fase de instrucción.
La actriz subraya que, tras diez meses de investigación, aportación de pruebas y peritajes judiciales, el procedimiento superó la fase de instrucción y el juez decidió enviar el caso a juicio. “Los hechos ya se han probado; lo único que queda por determinar es si son constitutivos de delito”, afirma, recalcando que el propio acusado reconoció los hechos, aunque existiera discrepancia sobre el consentimiento.
Mouliáa también rechaza las acusaciones de haber iniciado el escándalo mediático o de haber “destrozado” la carrera política de Errejón. Según su versión, todo se desencadenó a raíz de denuncias anónimas y de la posterior dimisión del político, y fue entonces cuando ella decidió confirmar públicamente lo ocurrido. “Yo no sabía que hubiera más víctimas. Cuando lo vi, sentí que no podía quedarme callada”, explica.
Por último, la actriz lanza un mensaje directo a otras mujeres, animándolas a confiar en sus sensaciones y a no renunciar a denunciar por miedo a no ser creídas. “La verdad sigue su curso y yo no busco dinero ni nada a cambio”, concluye, pidiendo a los medios un tratamiento más riguroso y neutral del caso y agradeciendo el apoyo recibido durante las últimas semanas.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- Dany Ramos, de Gran Canaria a Hollywood: el canario que pone el cuerpo en las grandes películas de acción
- Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
- El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias
- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas