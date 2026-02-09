Estreno
TVE elige día para estrenar el concurso basado en un clásico de los juegos de mesa, que hará tándem con el aniversario de 'Cifras y letras'
La cadena pública prepara el estreno de 'Trivial Pursuit' en una noche especial de concursos
Redacción
RTVE ha anunciado por fin cuándo llegará a la televisión ‘Trivial Pursuit’, la versión televisiva del mítico juego de mesa que presentó hace meses en el FesTVal 2025. La cadena pública emitirá este viernes 13 de febrero en prime time en La 1 un especial bautizado como ‘La noche de aprender jugando’, que unirá la llegada de ‘Trivial Pursuit’ con la celebración del 35º aniversario de ‘Cifras y letras’.
El formato conducido por Egoitz Txurruka, conocido por su paso por espacios de entretenimiento, tomará el relevo en la parrilla de La 1 después de ‘Viaje al centro de la tele: grandes éxitos’, a partir de las 22:50 horas. Antes, a las 21:45 horas, se emitirá un especial de ‘Cifras y letras’ como antesala de la gran noche de concursos.
La propuesta busca aunar entretenimiento familiar y conocimiento, con el reto de medir si el formato puede hacerse un hueco en el prime time de la cadena pública. El equipo de RTVE ha explicado que el éxito de este estreno será clave para decidir el futuro de ‘Trivial Pursuit’ en la programación habitual de la casa.
La jugada llega en un año en el que RTVE está reforzando su parrilla con concursos de todo tipo, tanto clásicos como nuevas apuestas, y este lanzamiento se presenta como uno de los acontecimientos televisivos de la temporada en La 1.
- Sara Carbonero se sincera tras su operación de urgencia en Lanzarote: “El miedo ha dado paso a la gratitud”
- Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
- Un juez investiga si un hombre falsificó la firma de su madre enferma y permitió la construcción de 468 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
- Los Legañosos tocan el cielo y vencen por segundo año consecutivo en el concurso de murgas
- La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
- Directo: Final del concurso de murgas adultas del Carnaval Las Palmas de Gran Canaria
- Un motorista desafía la muerte en la GC-60: una maniobra temeraria que pudo acabar en tragedia en Gran Canaria
- El desgarrador adiós de una madre a su hija: Cristina Pérez, la modelo canaria fallecida a los 21 años