Festival de música
Este será el orden de actuaciones de la final del Benidorm Fest
Se ha seleccionado si las propuestas actuación en la “primera mitad”, la “segunda mitad” o quedan a “elección de la dirección artística”
Alba Giraldo
Después de conocer a los 12 artistas clasificados para la final del Benidorm Fest 2026, Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Miranda! junto a Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha, RTVE ha realizado este viernes el sorteo que ha decidido en qué orden actuarán el próximo el sábado.
En esta ocasión, por primera vez, la cadena pública no ha establecido un orden concreto, sino que, como se hace en Eurovisión, para garantizar el dinamismo y el buen funcionamiento de la gala, han seleccionado si las propuestas actuación en la “primera mitad”, la “segunda mitad” o quedan a “elección de la dirección artística”.
En la primera mitad concursarán Kitai, The Quinquis, Izan Llunas y Dani J mientras que para la segunda estarán María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán. La dirección artística ha elegido las posiciones de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! con Bailamamá.
Poco después, RTVE ha confirmado el orden concreto de actuaciones tras valorar todas las propuestas y sus necesidades escenográficas.
Orden de actuación
- Mayo
- Kitai
- Asha
- Dani J
- The Quinquis
- Izan Llunas
- Mikel Herzog Jr.
- María León y Julia Medina
- Rosalinda Galán
- Kenneth
- Miranda! y bailamamá
- Tony Grox y Lucycalys
