Sin concesiones
Loles León se sincera sobre por qué aceptó participar en 'MasterChef Celebrity': "Todo el mundo tiene sus mochilas"
La actriz habla de dinero, desgaste y decisiones personales en un recorrido por su vida en la Barceloneta.
Carlos Merenciano
La visita de Loles León a ‘Lo de Évole’ no fue una entrevista al uso. Durante dos entregas, emitidas este domingo 15 de febrero, la intérprete caminó por las calles de la Barceloneta junto a Jordi Évole y utilizó ese regreso al barrio donde creció para repasar los momentos clave de su trayectoria. Desde sus empleos antes de la fama hasta el impacto que supuso trabajar con Pedro Almodóvar en ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, pasando por su etapa televisiva.
Uno de los bloques más directos llegó al abordar su salida de ‘Aquí no hay quien viva’. León no esquivó el motivo económico: pidió una mejora salarial que nunca se materializó. También describió el ritmo de grabación como insostenible, con jornadas que arrancaban al amanecer y terminaban de madrugada: “Llegó un momento en que el estrés me enfermó. Nos venían a buscar a las 6 de la mañana y llegábamos a casa a las 12 de la noche. Teníamos que escoger entre ensayar el guion o dormir”. La solución fue cortar por lo sano: “Me piré”. Su marcha obligó a los guionistas a dejar a su personaje en coma.
La actriz también habló sin rodeos sobre el dinero y las decisiones laborales. Reconoció que acepta ciertos proyectos por necesidad económica: “Voy a Masterchef, que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas...”. Y añadió: “Todo el mundo tiene sus mochilas, tiene a su cargo gente, negocios, hipotecas, hijos, padres que hay que ayudar...”.
En el tramo final, Évole le planteó qué titular quedaría cuando ella no esté. Entre risas, asumió que seguirá siendo “chica Almodóvar”, una etiqueta que no le molesta. Sobre el director manchego, fue clara: entiende que trabaje con otras actrices y no guarda reproches. “Nunca he dejado de quererlo”, aseguró, reivindicando que su colaboración forma parte de la historia del cine español.
