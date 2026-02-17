Golpe inesperado en ‘DecoMasters’: doble expulsión que deja en shock a los concursantes

La última entrega de ‘DecoMasters’, en La 1, estuvo marcada por la presión y los choques entre concursantes. El programa trasladó a los aspirantes hasta la sede de la Fundación Balia por la Infancia, en Madrid, donde tuvieron que transformar tres espacios clave: una biblioteca, un aula multidisciplinar y un teatro. Cada equipo contó con 5.000 euros y la exigencia de mantener ambientes coloridos, acogedores y motivadores.

Lucía y Palito asumieron la capitanía del grupo encargado de la biblioteca y el aula, junto a varios compañeros. En el otro frente, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez lideraron la reforma del teatro. Desde el inicio surgieron desacuerdos, entre ellos la negativa de Casanova a utilizar el color rojo en el telón, una propuesta que defendía buena parte del equipo. A lo largo de la jornada también se evidenció falta de organización y reparto de tareas, lo que generó confusión y malestar. Incluso Navarrete protagonizó un tenso momento al mostrar su desacuerdo con uno de los jueces.

El veredicto fue claro: el equipo de Lucía y Palito se alzó como ganador del reto, mientras que el grupo del teatro pasó directamente a la prueba de eliminación. Ya con el mono negro, las parejas tuvieron que redecorar un baño de dimensiones reducidas con un presupuesto de 1.500 euros. La presión aumentó en un espacio mínimo donde hubo reproches, como el de la Terremoto a Navarrete por desentenderse del trabajo, y un encontronazo entre Raquel y Asraf que terminó en abrazo.

Tras valorar los resultados, el jurado destacó dos propuestas como las mejores y dejó la decisión final entre dos parejas. Finalmente, anunciaron: “La pareja que abandona DecoMasters es Canco y Edu”. Eduardo Casanova y Canco Rodríguezse despidieron emocionados, agradeciendo la experiencia, mientras compañeros como Patricia Montero reconocían entre lágrimas: “Os vamos a echar mucho de menos, nos habéis hecho llorar y reír”.