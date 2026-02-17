Marc Giró, Vicente Vallés, Carmen Machi y 'Querer' triunfan en Premios Iris 2025 de la Academia de TV: lista completa de galardonados

Este lunes, 16 de febrero, el Teatro Real acogió la entrega de los Premios Iris 2025, organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes. La gala reunió a destacados profesionales y formatos emitidos entre julio de 2024 y septiembre de 2025.

La gran vencedora fue ‘Querer’, de Movistar Plus+, que se llevó seis galardones, entre ellos Mejor Ficción. También brilló Marc Giró, que acumuló cuatro premios por ‘Late Xou con Marc Giró’. En el ámbito informativo, Vicente Vallés fue distinguido como Mejor Presentador de Informativos, mientras que Carmen Machi recogió el premio a Mejor Actriz por ‘Celeste’, pero también el premio Jesús Hermida a su trayectoria, el mayor galardón otorgado por la Academia.

Aquí puedes ver la lista completa de premios otorgados en la gala:

