‘Respira’ seguirá latiendo en Netflix: la plataforma renueva su drama médico por una tercera temporada
La ficción producida por Carlos Montero continuará en la plataforma tras el estreno de su segunda entrega.
Carlos Merenciano
Netflix ha confirmado la renovación de ‘Respira’, su serie médica nacional producida por El Desorden Crea, la compañía de Carlos Montero. El anuncio se produce apenas cuatro meses después del lanzamiento de la segunda temporada, estrenada a finales de octubre, y garantiza la continuidad de las tramas en el hospital Joaquín Sorolla por una tercera tanda de capítulos.
En sus primeros días, la serie sumó 10,2 millones de horas vistas (1,5 millones de espectadores) y logró duplicar la cifra en su primera semana completa, alcanzando 20,1 millones de horas y 2,9 millones de espectadores. Aunque su paso por el Top 10 semanal de habla no inglesa fue breve, el rendimiento ha resultado suficiente para que la plataforma apueste por nuevos episodios.
El reparto principal está encabezado por Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna y Alfonso Bassave. En la última temporada se incorporaron Gustavo Salmerón, Rachel Lascar y Pablo Alborán, ampliando un elenco que seguirá desarrollando las tensiones personales y profesionales tras la privatización del hospital.
Con esta renovación, ‘Respira’ continuará explorando los conflictos internos de sus protagonistas, desde la lucha de Patricia contra el cáncer hasta los dilemas sentimentales y éticos que atraviesan el equipo médico. Netflix mantiene así su apuesta por la ficción española dentro de su catálogo internacional.
