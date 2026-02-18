Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.AiramEstafa agencia de viajesCalima CanariasTeideConde de la Vega GrandeCementerios LPGC
instagramlinkedin

Cruzamos el charco

Telemundo tira de talento patrio y ficha a tres españoles para 'La casa de los famosos 6' entre los que se encuentra Oriana Marzoli

El reality arranca su sexta edición en Estados Unidos con Oriana Marzoli, Fabio Agostini y Zoe Bayona como apuesta española

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6'

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6' / Telemundo

Carlos Merenciano

Madrid

Telemundo estrenó este martes 17 de febrero la sexta edición de ‘La casa de los famosos’ y lo hizo con una sorpresa para el público español: tres rostros conocidos de nuestros realities forman parte del casting inicial. Una apuesta clara por perfiles curtidos en la telerrealidad que ya saben lo que es convivir bajo presión y frente a las cámaras.

La primera en confirmarse fue Oriana Marzoli, habitual de formatos en España, Chile e Italia. La influencer ha pasado por Supervivientes’, ‘GH VIP’, ‘La casa fuerte’ o ‘¿Volverías con tu ex?’, entre otros, y ahora suma a su currículum la versión estadounidense del popular formato, instalada en Miami. Su experiencia internacional la convierte en una de las concursantes a batir.

Junto a ella entró en la casa Fabio Agostini. El canario soñó con ser futbolista profesional y llegó a jugar en equipos vinculados al Real Madrid hasta que una lesión frenó su carrera. Tras trabajar en Londres y reinventarse en Barcelona, dio el salto a la televisión de la mano de su hermano Bruno en ‘Calle 7’ (Ecuador). Más tarde se consolidó en ‘Combate’ (Perú) y participó en otros realities en Ecuador y Chile, donde incluso se alzó con la victoria en ‘Tierra Brava’.

El trío español lo completa Zoe Bayona, conocida por su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y, especialmente, por ‘La isla de las tentaciones’, donde participó junto a Josué antes de protagonizar ‘Por siempre o jamás’. Desde entonces ha sido colaboradora habitual en debates de realities en Telecinco y ahora afronta su primera gran aventura televisiva en Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Con este casting, Telemundo apuesta por perfiles con recorrido y carácter. La pregunta ahora es si alguno de ellos logrará seguir los pasos de otros españoles como Cristina Porta, que ganó la última edición de 'Top Chef VIP' en Estados Unidos, y traer el premio a casa en esta nueva edición de ‘La casa de los famosos’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
  2. Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
  3. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  4. Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
  5. Pisos levantados, ascensores oxidados y placas caídas: los problemas de un edificio de viviendas públicas de Tamaraceite preocupan a sus vecinos
  6. El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
  7. El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
  8. Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria

La UFAM investiga en Lanzarote a una madre por abandono de su hija de dos años

La UFAM investiga en Lanzarote a una madre por abandono de su hija de dos años

La constelación canaria lanzará su primer satélite en verano de 2027

La constelación canaria lanzará su primer satélite en verano de 2027

CSIF denuncia la "negligencia" de Función Pública por no convocar la movilidad de los funcionarios

CSIF denuncia la "negligencia" de Función Pública por no convocar la movilidad de los funcionarios

CESM Canarias se une a la convocatoria nacional de huelga semanal indefinida por un Estatuto propio para los médicos.

CESM Canarias se une a la convocatoria nacional de huelga semanal indefinida por un Estatuto propio para los médicos.

Detenido en Telde por estafar casi 80.000 euros a una plataforma digital de alimentación

Detenido en Telde por estafar casi 80.000 euros a una plataforma digital de alimentación
Tracking Pixel Contents