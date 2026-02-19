Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jesús Bonilla, de 'Los Serrano', rompe su silencio tras perder 400.000 euros en una estafa: "Lo perdí todo, lo pasé muy mal"

El actor confirma que recuperó el dinero perdido tras la quiebra de Lehman Brothers y descarta volver a la vida pública.

Jesús Bonilla

Jesús Bonilla / Cuatro

Carlos Merenciano

Madrid

Fue uno de los actores más reconocidos en la década de los 2000 gracias a su participación en 'Los Serrano', pero tras el final de la serie, lo perdió todo. 'El tiempo justo' ha relatado que Jesús Bonilla, quien encarnó a Santiago Serrano en la mítica serie de Telecinco, perdió hasta 400.000 euros en una estafa financier

Fue el redactor Álex Álvarez quien contó al público que el actor fue afectado por la conocida quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, siendo Bonilla quien posteriormente, en una entrevista exclusiva al programa, aclaró su situación: "No estoy arruinado. Yo fui previsor cuando trabajaba, no como otra gente que lo destroza todo". El actor reconoció que lo pasó mal, pero aseguró que, tras un largo proceso judicial, logró recuperar el dinero: "Perdí todo, lo pasé muy mal, pero tuve buenos abogados y al final recuperé el dinero aunque tardé diez años".

Alejado de los focos desde hace una década, Bonilla afirma que vive con tranquilidad: “Aparte de la pensión, tengo otras cosas, vivo lo suficientemente bien como para no tenerme que quejar de nada porque me lo he ganado”. También desmintió rumores sobre su estado de salud y aclaró que únicamente sigue tratamientos habituales como la hipertensión.

El actor dejó claro que no tiene intención de regresar a la interpretación: “Decidí cortar y terminar ya para siempre. Estoy divinamente retirado y felizmente retirado”. Sobre lo que ganó en la popular serie, fue sincero: “Más de lo que hubiera imaginado jamás en mi vida”. Y comparó su decisión con la de otros compañeros: “Hay gente que lo necesita. Por ejemplo Resines es que le gusta, le encanta, no puede parar de trabajar porque le encanta. Es como una droga”.

