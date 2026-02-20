Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elena Furiase se sincera en 'El Hormiguero' sobre el lado más duro de su profesión: “Se acaba el rodaje y no tienes nada más, es una putada”

La actriz visitó a Pablo Motos para presentar ‘La boda’, su primer gran papel protagonista en cine tras una larga carrera en televisión

Elena Furiase en 'El hormiguero'

Elena Furiase en 'El hormiguero' / Antena 3

Carlos Merenciano

Madrid

Elena Furiase ha protagonizado grandes series como 'El internado', 'Amar es para siempre' o, más recientemente, 'Los protegidos: Un nuevo poder', pero su reciente visita a 'El hormiguero' está relacionado con su primer gran papel en la gran pantalla: es la protagonista de 'La boda', que se estrena en cines esta misma noche.

Y aunque la actriz acudió al formato de Antena 3 para hablar de la película dirigida por Pedro Cenjor, ‘La boda’, que cuenta la historia de Felisa y Sebastián, dos jóvenes de un pueblo que deciden casarse por necesidad económica, finalmente la intérprete habló también de sus miedos y de la inestabilidad que conlleva su profesión.

Furiase se confesó con Motos: “En el momento que empiezo a rodar y estoy en el ecuador, si no tengo nada más, es una putada. Ves que se acaba el rodaje y no tienes nada más. Empieza el vacío”.

La hija de Lolita explicó que no todos los proyectos ofrecen la misma estabilidad económica y que esa irregularidad forma parte del oficio: “Hay trabajos que te dan un colchón para uno o dos meses y otros en los que vas más justa. Todos tenemos que comer”. Pese a ello, aseguró que sigue apostando por la interpretación como su camino profesional.

