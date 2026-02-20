Gran confesión
Elena Furiase se sincera en 'El Hormiguero' sobre el lado más duro de su profesión: “Se acaba el rodaje y no tienes nada más, es una putada”
La actriz visitó a Pablo Motos para presentar ‘La boda’, su primer gran papel protagonista en cine tras una larga carrera en televisión
Carlos Merenciano
Elena Furiase ha protagonizado grandes series como 'El internado', 'Amar es para siempre' o, más recientemente, 'Los protegidos: Un nuevo poder', pero su reciente visita a 'El hormiguero' está relacionado con su primer gran papel en la gran pantalla: es la protagonista de 'La boda', que se estrena en cines esta misma noche.
Y aunque la actriz acudió al formato de Antena 3 para hablar de la película dirigida por Pedro Cenjor, ‘La boda’, que cuenta la historia de Felisa y Sebastián, dos jóvenes de un pueblo que deciden casarse por necesidad económica, finalmente la intérprete habló también de sus miedos y de la inestabilidad que conlleva su profesión.
Furiase se confesó con Motos: “En el momento que empiezo a rodar y estoy en el ecuador, si no tengo nada más, es una putada. Ves que se acaba el rodaje y no tienes nada más. Empieza el vacío”.
La hija de Lolita explicó que no todos los proyectos ofrecen la misma estabilidad económica y que esa irregularidad forma parte del oficio: “Hay trabajos que te dan un colchón para uno o dos meses y otros en los que vas más justa. Todos tenemos que comer”. Pese a ello, aseguró que sigue apostando por la interpretación como su camino profesional.
