Uno frente a todos
Telecinco ya promociona 'Los 200: Uno contra la masa', el nuevo concurso con Carlos Sobera al frente, que aterriza muy pronto en Mediaset
El presentador estrenará este formato en el que un solo concursante deberá enfrentarse a 200 personas por un bote de hasta 140.000 euros
Carlos Merenciano
Telecinco calienta motores para el estreno de ‘Los 200: Uno contra la masa’, su nuevo gran concurso de entretenimiento. La cadena ya ha comenzado a promocionar el formato, que estará presentado por Carlos Sobera y que llegará muy pronto a la parrilla de Mediaset.
El planteamiento es directo: ¿puede una sola persona ser más certera que 200? En cada entrega, cuatro concursantes se medirán a un grupo formado por 200 personas presentes en el plató. Cada respuesta será clave y cada decisión podrá cambiar el rumbo del juego. El objetivo es claro: superar el promedio de la multitud y hacerse con un premio que puede alcanzar los 140.000 euros.
El programa se basa en la teoría de “la sabiduría de la masa”, formulada por el antropólogo británico Francis Galton, quien defendía que la estimación colectiva de un grupo podía resultar más precisa que la de un individuo. Ahora, el concurso pondrá a prueba esa hipótesis en un gran plató televisivo.
Si el concursante logra imponerse al grupo, se llevará el dinero acumulado. En caso contrario, el premio pasará a engrosar un bote final que se repartirá entre los 200 participantes al término de la temporada. Un formato que apuesta por la tensión, la estrategia y el pulso entre individuo y mayoría como grandes ingredientes.
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- “Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma
- Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra el puente con 4.500 kilos de basura y sin incidencias
- El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas