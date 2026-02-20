Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Asesinato en TenerifeReina Sofía en Gran CanariaCementerios Las PalmasAiram La PalmaAntonio OrtegaAtraco en Gran Canaria
instagramlinkedin

Uno frente a todos

Telecinco ya promociona 'Los 200: Uno contra la masa', el nuevo concurso con Carlos Sobera al frente, que aterriza muy pronto en Mediaset

El presentador estrenará este formato en el que un solo concursante deberá enfrentarse a 200 personas por un bote de hasta 140.000 euros

Carlos Sobera presenta 'Los 200'

Carlos Sobera presenta 'Los 200' / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco calienta motores para el estreno de ‘Los 200: Uno contra la masa’, su nuevo gran concurso de entretenimiento. La cadena ya ha comenzado a promocionar el formato, que estará presentado por Carlos Sobera y que llegará muy pronto a la parrilla de Mediaset.

El planteamiento es directo: ¿puede una sola persona ser más certera que 200? En cada entrega, cuatro concursantes se medirán a un grupo formado por 200 personas presentes en el plató. Cada respuesta será clave y cada decisión podrá cambiar el rumbo del juego. El objetivo es claro: superar el promedio de la multitud y hacerse con un premio que puede alcanzar los 140.000 euros.

El programa se basa en la teoría de “la sabiduría de la masa”, formulada por el antropólogo británico Francis Galton, quien defendía que la estimación colectiva de un grupo podía resultar más precisa que la de un individuo. Ahora, el concurso pondrá a prueba esa hipótesis en un gran plató televisivo.

Noticias relacionadas

Si el concursante logra imponerse al grupo, se llevará el dinero acumulado. En caso contrario, el premio pasará a engrosar un bote final que se repartirá entre los 200 participantes al término de la temporada. Un formato que apuesta por la tensión, la estrategia y el pulso entre individuo y mayoría como grandes ingredientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
  2. “Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma
  3. Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
  4. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  5. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  6. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra el puente con 4.500 kilos de basura y sin incidencias
  7. El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
  8. Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas

Aena invertirá 327 millones en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote para ampliar la terminal y el estacionamiento de aviones

Aena invertirá 327 millones en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote para ampliar la terminal y el estacionamiento de aviones

La Guardia Civil realiza más de 200 inspecciones y 40 denuncias por controles de armas y explosivos en Las Palmas

La Guardia Civil realiza más de 200 inspecciones y 40 denuncias por controles de armas y explosivos en Las Palmas

LA PROVINCIA sortea entradas dobles para el programa 'En Otra Clave' en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde

LA PROVINCIA sortea entradas dobles para el programa 'En Otra Clave' en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde

La externalización de las licencias urbanísticas agiliza 186 expedientes para la construcción de casas

La externalización de las licencias urbanísticas agiliza 186 expedientes para la construcción de casas

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas
Tracking Pixel Contents