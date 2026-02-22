Televisión Canaria estrena la décima temporada de ‘El Mundo que Viene’ al compás del timple de Germán López

"El Mundo que viene" estrena este lunes, a partir de las 23:55 horas, su décima temporada en Televisión Canaria con el timplista Germán López como invitado. El programa que presenta Sergio Miró vuelve a la televisión pública recuperando la esencia de la que nació en 2020. Ofrecer un espacio para la conversación pausada, la mirada cultural y el retrato íntimo de quienes construyen el presente creativo del Archipiélago.

Tras varias temporadas en las que el espacio amplió su foco hacia cuestiones sociales de gran impacto, como los incendios o la situación de la vivienda, esta nueva entrega apuesta por una serie de episodios monográficos dedicados exclusivamente a figuras esenciales del panorama cultural canario.

El primer protagonista será Germán López, en un capítulo titulado "Lecciones para el Mundo que Viene: Germán López".El músico, considerado uno de los grandes referentes contemporáneos del timple y uno de los intérpretes canarios con mayor proyección internacional, conversará con Sergio Miró sobre sus inicios, su evolución artística y las giras que lo han llevado a escenarios de todo el mundo.

Germán López hablará de sus inicios en el mundo de la música al tiempo que profundizará en las numerosas giras que ha hecho por todo el planeta y las colaboraciones que ha realizado con excelentes músicos de diferentes estilos, seña de identidad personal ya que es habitual verle tomar parte en todo tipo de iniciativas ya que, como él mismo contará, todas las experiencias nuevas son positivas, aunque sea para saber lo que nunca se debe volver a hacer.

Embajador del timple

Durante el encuentro, López profundizará en las colaboraciones que ha desarrollado con músicos de distintos estilos —una de sus señas de identidad— y reflexionará sobre la importancia de asumir nuevos retos. Porque si algo define su trayectoria es la apertura: la convicción de que cada experiencia suma, incluso aquellas que enseñan qué caminos no volver a recorrer.

El programa también abordará su vocación temprana, el aprendizaje junto al maestro José Antonio Ramos y los sacrificios que exige una carrera internacional que lo ha convertido en uno de los principales embajadores del timple en el exterior.

Como es habitual, la entrega concluirá con una interpretación acústica en directo a cargo del propio Germán López. `El Mundo que Viene' es una producción de DD&Company Producciones para Televisión Canaria, ideado y dirigido por Dania Dévora. Esta décima temporada estrena además nueva cabecera con música original de José Lozano.

Sergio Miró señala que el programa llega "con muchísimas ganas, además, de recuperar cosas que contar después de casi un año de ausencia" y que en esta tanda de ocho programas "cobra unas modificaciones de formato y pasa a centrarse más en un aspecto casi monográfico, centrándonos en algunas figuras o proyectos claves en el entramado cultural de las Islas".

"No siempre el mundo que viene ha sido de carácter cultural, a veces mira más a la ciencia o aspectos sociales. Además, son programas muy centrados en figuras, en destacar figuras y en sentarnos a hablar desde la calma, la empatía y las ganas de divulgar con figuras muy destacadas y que son parte de nuestro entramado", agrega.