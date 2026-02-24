Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Última hora desaparecido en La PalmaKarol G y Bad Bunny en Las PalmasRubén de la Barrera amenaza a la UD Las PalmasCalima CanariasJosefa y su secreto para las arrugas'Therian' en Canarias
instagramlinkedin

Tradición veraniega

‘El Grand Prix del Verano’ calienta motores en La 1: TVE confirma una nueva temporada del mítico concurso

Ramón García volverá a ponerse al frente del concurso estrella del verano por cuarto año consecutivo.

Ramón García en 'El Grand Prix'

Ramón García en 'El Grand Prix' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

'El Grand Prix del Verano' ya prepara su vuelta a La 1 como gran baza para la programación estival. El formato regresará por cuarto año consecutivo desde su recuperación y volverá a reunir a 12 pueblos de distintos puntos de España, que competirán en una nueva edición marcada por el humor y las pruebas físicas.

Al frente estará, una vez más, Ramón García, maestro de ceremonias del programa y rostro inseparable del concurso. La producción correrá a cargo de RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), manteniendo la esencia que ha convertido al espacio en un clásico intergeneracional: competición entre localidades, padrinos y madrinas implicados y un ambiente familiar.

El plató conservará su estética inspirada en la arquitectura popular española y no faltarán algunos de los juegos más reconocibles, como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’. A ellos se sumarán nuevos retos que el equipo prepara para renovar la dinámica sin perder la identidad que caracteriza al formato.

Noticias relacionadas

El respaldo de la audiencia avala su continuidad. En 2025, el concurso lideró su franja con una media del 12,4% de cuota y más de un millón de espectadores sumando consumo en lineal y diferido. Además, rozó los tres millones de contactos únicos por noche y destacó especialmente entre el público infantil y los adultos jóvenes, consolidándose como uno de los grandes éxitos del verano televisivo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda cambia la fecha de la Declaración de la Renta en 2026: fechas clave, novedades y canarios que están obligados a presentarla
  2. El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias
  3. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  4. La renuncia de la interventora adjunta de Las Palmas de Gran Canaria merma el control previo de las cuentas de la ciudad
  5. Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
  6. Los enredos de Luis García: 'masterclass' Viera es suplente, el descarte del 'genio' Pejiño y un Poeta Benedetti invisible
  7. Polémica por las palabras de Carla Barber sobre dejar de pagar impuestos: “Que nadie pague ni un euro”
  8. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony

La delegación canaria de Formación Profesional compite en el campeonato nacional SpainSkills 2026

La delegación canaria de Formación Profesional compite en el campeonato nacional SpainSkills 2026

Herido un ciclista de 70 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Herido un ciclista de 70 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

El IV Concurso Regional de Sumilleres corona de nuevo a Diego Tornel en el CIFP Felo Monzón

El IV Concurso Regional de Sumilleres corona de nuevo a Diego Tornel en el CIFP Felo Monzón

El temor a la competencia internacional irrumpen entre el empresariado turístico de Canarias

El temor a la competencia internacional irrumpen entre el empresariado turístico de Canarias

Canarias propone una cogobernanza en Aena similar a la de las Autoridades Portuarias

Canarias propone una cogobernanza en Aena similar a la de las Autoridades Portuarias

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario de conciertos, cabalgata y fechas principales

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario de conciertos, cabalgata y fechas principales
Tracking Pixel Contents