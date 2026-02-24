Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marc Giró filtra la fecha de estreno de 'Cara al show', su nuevo programa en laSexta tras su salida de TVE

El presentador confirma en directo cuándo debutará su formato y en qué franja se emitirá.

Marc Giró en 'Más vale tarde'

Marc Giró en 'Más vale tarde' / laSexta

Carlos Merenciano

Madrid

Marc Giró ya calienta motores en su nueva etapa en laSexta. Tras su salida de TVE, el comunicador se dejó ver este martes en ‘Más vale tarde’, donde terminó desvelando cuándo verá la luz ‘Cara al show’, su nuevo proyecto en la cadena, cuyo titulo desveló junto al periodista Jordi Évole.

Recibido por Iñaki López y Cristina Pardo, Giró entró al plató fiel a su estilo irónico: “Vengo a organizar un poquito lo de laSexta, que estaba manga por hombro”. También hubo espacio para comentarios sobre el título de su nuevo programa. “Yo no lo entendí a la primera y cuando me lo dijeron dije 'A ver si nos va a caer un puro'”, reconoció, mientras Pardo defendía que era buenísimo.

Durante la conversación, el presentador dejó pinceladas sobre el formato y su ubicación en parrilla. Confirmó que se emitirá en el prime time, justo después de ‘El Intermedio’, el espacio que conduce El Gran Wyoming, al que aludió entre risas asegurando que no llega para “trincar el puesto de otro”. También avanzó que contará con invitados variados: “Va a haber invitados, va a haber ‘invitadis’, va a ser de todo. Menos fachas, va a haber de todo”.

Noticias relacionadas

Pero la gran revelación llegó casi al final de su intervención. Tras hacerse el despistado cuando le preguntaron por la fecha, terminó soltando la información: “Esto va a ir en abril. Va a empezar cuando a mí me dé la gana”. De este modo, ‘Cara al show’ ya tiene ventana de estreno y se perfila como una de las apuestas destacadas de la cadena para la próxima temporada de primavera.

Coalición Canaria acusa al tripartito de firmar un pacto sobre vivienda para evitar romper antes de 2027

El Ministerio de Trabajo lo hace oficial: desde este día ha entrado en vigor la subida del Salario Mínimo Interprofesional para todos los trabajadores canarios

Canarias capta más de 1.000 MW en el primer concurso estatal de potencia firme y movilizará parte de los 500 millones de inversión

Los rodajes audiovisuales dejan en Canarias más de 432 millones en 2025 con 180 producciones

Parece Nápoles, pero está en Las Palmas de Gran Canaria: el restaurante que conquista por la gastronomía napolitana

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario de conciertos, cabalgata y fechas principales
