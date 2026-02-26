Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.DANA en CanariasFechas visita Papa León XIV a CanariasTerremoto de magnitud 4,1Minuto a minuto del tiempo en CanariasUD Las PalmasMuere Tejero
instagramlinkedin

Gran misterio

HBO Max apuesta por el thriller con ‘Infamia’, su nuevo original español, que llegará este mismo 2026

Susana Abaitua lidera el reparto de esta ficción de seis capítulos que ya rueda entre Madrid y el País Vasco.

Susana Abaitua en 'Infamia'

Susana Abaitua en 'Infamia' / HBO Max

Carlos Merenciano

Madrid

HBO Max ha iniciado el rodaje de ‘Infamia’, su nueva serie original basada en la novela homónima de Ledicia Costas. La ficción, compuesta por seis episodios de 50 minutos, está dirigida por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, y producida por Evafilms. El estreno está previsto para 2026.

Al frente del reparto se sitúa Susana Abaitua, nominada al Goya, que da vida a Emma Cruz, una abogada marcada por la culpa y obsesionada con la desaparición de dos niñas ocurrida dos décadas atrás. Junto a ella participan intérpretes como Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Eva Llorach, Kandido Uranga y Luis Gnecco, entre otros. El guion corre a cargo de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas.

La historia se desarrolla en Ura, un pueblo ficticio que cobra especial relevancia en la trama. El rodaje se reparte entre Madrid y distintos enclaves naturales de Vizcaya, con escenarios como el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o el Flysch de Barrika. También se grabará en localidades como Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.

La sinopsis presenta a Emma como una profesional en crisis que reabre un caso cerrado por la desaparición de dos menores. La investigación conecta con su propio pasado, marcado por la muerte de su hermana cuando ambas eran niñas. A medida que avanza en la búsqueda de respuestas, se enfrenta a secretos enterrados y a una comunidad que prefiere no remover el pasado.

Noticias relacionadas

Con ‘Infamia’, HBO Max refuerza su catálogo de ficción española con un thriller que combina misterio, drama psicológico y paisaje como elemento narrativo. La serie promete tensión sostenida y un retrato de las heridas que deja el silencio cuando la verdad permanece oculta durante años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  2. Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  3. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  4. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  5. Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
  6. Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
  7. Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios
  8. Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”

El PSOE de Mogán solicita acceso al recurso presentado contra la compra de un inmueble por parte del Ayuntamiento

El PSOE de Mogán solicita acceso al recurso presentado contra la compra de un inmueble por parte del Ayuntamiento

El papa León XIV visitará España en junio de 2026: estará en Canarias en estas fechas

El papa León XIV visitará España en junio de 2026: estará en Canarias en estas fechas

La Policía Nacional imparte formación sobre seguridad privada al alumnado del CIFP Zonzamas en Arrecife

La Policía Nacional imparte formación sobre seguridad privada al alumnado del CIFP Zonzamas en Arrecife

El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos

El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos

La Policía Local de Arrecife cierra una calle por desprendimientos en la fachada de una vivienda abandonada

La Policía Local de Arrecife cierra una calle por desprendimientos en la fachada de una vivienda abandonada

Testimonio de una vecina de Agaete: "Se notó más que nunca, se movió toda la casa"

Testimonio de una vecina de Agaete: "Se notó más que nunca, se movió toda la casa"

Carolina Darias insiste en la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada

Carolina Darias insiste en la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario del concierto de Marc Anthony y la cabalgata

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario del concierto de Marc Anthony y la cabalgata
Tracking Pixel Contents